В МИД рассказали о голосовании ООН за резолюцию по борьбе с нацизмом

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российской стороне трудно было представить в 2005 году, когда она впервые вносила проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, что в ООН найдутся те, кто будет голосовать против, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52.

"Когда впервые Российская Федерация вносила соответствующий проект резолюции, нам было достаточно сложно представить ситуацию, когда кто-либо из государств-членов ООН запросил бы голосование по этой резолюции и даже воздерживался бы. Мы вообще не могли допустить мысли о том, что кто-то сможет проголосовать против этой резолюции", - сказал Лукьянцев на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Как напомнил Лукьянцев, документ вносится РФ и традиционно принимается с 2005 года. По его словам, в то время казалось совершенно диким, что кто-то в ООН выступит против данной резолюции.

"Уже который год, и в частности, особенно после 2022 года, после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса , мы наблюдаем, как государства голосуют в Генеральной Ассамблее ООН против подтверждения положений устава Организации Объединенных Наций, против положений международных договоров по правам человека, ну и против положений, зафиксированных в уставе и приговоре Нюрнберга. Ситуация кажется совершенно дикой", - отметил он.

При этом дипломат указал, что оппоненты России и вносимой ей резолюции глубоко заходят в своих стремления переписать историю, фальсифицировать отдельные исторические факты и документы.