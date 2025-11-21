В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила

ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Омская пенсионерка умерла от рук возлюбленного: бездомный, которого женщина забрала к себе, на четвертый день совместной жизни с ней поссорился и зарезал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области в пятницу.

"Он рассказал ей о своей несчастной жизни на улице. Женщина решила, что он "ее судьба", и несмотря на протесты родственников пустила к себе жить. Причину ссоры мужчина не помнит. Женщина с ножом в шее пришла к соседке, сказала, что сожитель ее убил, и в подъезде скончалась", – сообщили в пресс-службе.