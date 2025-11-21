https://ria.ru/20251121/omsk-2056563141.html
В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила
В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила - РИА Новости, 21.11.2025
В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила
Омская пенсионерка умерла от рук возлюбленного: бездомный, которого женщина забрала к себе, на четвертый день совместной жизни с ней поссорился и зарезал,... РИА Новости, 21.11.2025
ОМСК, 21 ноя - РИА Новости. Омская пенсионерка умерла от рук возлюбленного: бездомный, которого женщина забрала к себе, на четвертый день совместной жизни с ней поссорился и зарезал, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области в пятницу.
По данным ведомства, о преступлении 19 ноября на улице Магистральной в Омске
в полицию сообщила соседка пенсионерки. Тело 73-летней женщины обнаружил в луже крови в подъезде. Следователи выяснили, что 16 ноября 2025 года женщина вышла на улицу выкидывать мусор и познакомилась с 66-летним бездомным.
"Он рассказал ей о своей несчастной жизни на улице. Женщина решила, что он "ее судьба", и несмотря на протесты родственников пустила к себе жить. Причину ссоры мужчина не помнит. Женщина с ножом в шее пришла к соседке, сказала, что сожитель ее убил, и в подъезде скончалась", – сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что подозреваемый ранее уже отбывал срок за убийство. Сейчас он арестован, следствие работает над установлением полной картины случившегося.