ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения в Димитрове

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" пресекли пять попыток боевиков ВСУ покинуть Димитров в ДНР, сообщило Минобороны.
"Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", — говорится в сводке.
Штурмовые отряды 51-й армии продолжают наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города, отметили в министерстве.
Кроме того, бойцы отразили шесть украинских атак в направлении Красноармейска. ВСУ потеряли до 50 боевиков и два бронетранспортера М113 американского производства.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
За неделю на этом направлении российская армия уничтожила свыше 1700 военных ВСУ, два танка, 30 ББМ, 17 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
