ОАК выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 21.11.2025
18:52 21.11.2025
ОАК выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой на авиасалоне в Дубае
ОАК выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой на авиасалоне в Дубае
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) выразила соболезнование в связи с авиакатастрофой индийского самолета на авиасалоне в Дубае, в результате которой... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T18:52:00+03:00
2025-11-21T18:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056572207_0:371:1000:934_1920x0_80_0_0_f832366c94581c83e1eaa0439a23eaa4.jpg
2025
В мире, Дубай, ОАЭ, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
ОАК выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой на авиасалоне в Дубае

ОАК выразила соболезнования в связи с крушением индийского истребителя в Дубае

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) выразила соболезнование в связи с авиакатастрофой индийского самолета на авиасалоне в Дубае, в результате которой погиб летчик, говорится в сообщении корпорации.
"К несчастью, индийский истребитель Tejas потерпел крушение во время демонстрационного полета на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Выражаем искренние соболезнования индийским партнерам и родным погибшего летчика", - сообщает ОАК.
Ранее пресс-служба правительства Дубая и министерство обороны ОАЭ подтвердили, что истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow, пилот самолета погиб.
Истребитель упал в безлюдном месте рядом с местом проведения выставки, сообщений и жертвах и разрушениях не поступало. По сообщению властей, пожарные и спасатели оперативно отреагировали на инцидент и потушили возгорание.
Взрыв на месте падения истребителя на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Катастрофа на авиашоу в Дубае обошлась без пострадавших среди зрителей
В миреДубайОАЭОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
