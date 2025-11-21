ОАК выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой на авиасалоне в Дубае

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) выразила соболезнование в связи с авиакатастрофой индийского самолета на авиасалоне в Дубае, в результате которой погиб летчик, говорится в сообщении корпорации.