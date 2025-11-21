https://ria.ru/20251121/oae-2056724188.html
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу
Туристы, которые более суток не могут вылететь из ОАЭ, размещены в гостинице, их перелет в Москву запланирован в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2025
