Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Туристы, которые более суток не могут вылететь из ОАЭ, размещены в гостинице, их перелет в Москву запланирован в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туроператоров (РСТ).