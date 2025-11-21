Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/oae-2056724188.html
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу - РИА Новости, 21.11.2025
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу
Туристы, которые более суток не могут вылететь из ОАЭ, размещены в гостинице, их перелет в Москву запланирован в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T23:06:00+03:00
2025-11-21T23:06:00+03:00
оаэ
москва
домодедово (аэропорт)
air arabia
шарджа (эмират)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023197866_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_b9c7fc6553389362bce873d92de1360d.jpg
https://ria.ru/20251121/istrebitel-2056573888.html
https://ria.ru/20251121/dubaj-2056585936.html
оаэ
москва
шарджа (эмират)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023197866_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c7831e7fc5dc4d1eea2a21db4fbb879e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, москва, домодедово (аэропорт), air arabia, шарджа (эмират)
ОАЭ, Москва, Домодедово (аэропорт), Air Arabia, Шарджа (эмират)
Застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в субботу

РСТ: застрявшие в ОАЭ российские туристы вылетят в Москву в ночь на субботу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Туристы, которые более суток не могут вылететь из ОАЭ, размещены в гостинице, их перелет в Москву запланирован в ночь на субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туроператоров (РСТ).
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после отмены рейса Air Arabia 50 россиян с детьми застряли в ОАЭ, им больше суток не могут назначить новый борт.
Взрыв на месте падения истребителя на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
Вчера, 13:35
Как следует из комментария, отмененный рейс авиакомпании Air Arabia за 20 ноября G9-956 из Шарджи в "Домодедово" должен был вылететь в 18.55.
"Туристы размещены в гостинице в Шардже, будет предоставлен трансфер из Шарджи до Абу-Даби, вылетают рейсом: 22 ноября 3L-752 AUH-DME в 01.40", - сказали в РСТ со ссылкой на представителя туроператора Pegas Touristik.
Кроме этого, там сообщили, что из-за отмены рейса из "Домодедово" в Шарджу за 21 ноября G9-957 для туристов были зарезервированы места на других рейсах.
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Авиашоу в Дубае приостановили после крушения истребителя, пишут СМИ
Вчера, 14:10
 
ОАЭМоскваДомодедово (аэропорт)Air ArabiaШарджа (эмират)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала