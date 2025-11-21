Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты

НЮРНБЕРГ (Германия), 21 ноя - РИА Новости. Интерес к Нюрнбергским процессам с каждым годом растет, а посетители музея в баварском городе хорошо ознакомлены с его историей, поэтому идея нюрнбергских принципов не может умереть, заявили руководитель мемориала Нина Лутц и магистр права Международной академии Нюрнбергских принципов Гурген Петросян.

"Интерес постоянно растет, и меня вновь и вновь поражает, насколько хорошо информированы наши посетители. Когда мы здесь, в музее, общаемся с ними - все они знают это место, о его значении для современного международного уголовного права, о его роли как места, где осуществляется юридическая проработка и раскрытие национал-социалистических преступлений", - сказала Лутц в ответ на вопрос РИА Новости во время пресс-конференциии в музее Нюрнбергских процессов.

По ее мнению, это связано с тем, что Нюрнбергский процесс уже 80 лет присутствует в различных дискуссиях, документальных работах, художественных лентах, а также в средствах массовой информации, особенно в годовщины, когда тема вновь выходит на первый план.

Научная сотрудница музея Ребекка Вайс, в свою очередь, рассказала, что еще до открытия музея в 2010 году посетители уже стекались со всего мира к историческому зданию. "Представьте себе: высший земельный суд принимает туристов, потому что те хотят узнать о Нюрнбергских процессах. Это ведь вообще задача не суда, а музея. И интерес тогда уже был огромный", - подчеркнула она.

С тех пор количество посетителей лишь росло, и в 2024 году музей посетили 160 тысяч человек, 75% из них - иностранцы, среди которых много школьников и студентов.

"Могу сказать только одно: интерес - локальный, федеральный и международный - растет. И люди все еще очень вдохновлены нюрнбергской идеей. У нас есть статистика, которая говорит исключительно о позитивных тенденциях. Конечно, сегодняшние новости выглядят печально, но именно это рождает еще больше вопросов. Почему так происходит? Это видно и в вопросах, и в интересе посетителей - эта идея не может умереть", - добавил Петросян.

При этом обращение с этим местом в начале 1960-х годов, когда здание вновь перешло от союзников под управление немецкой судебной системы, было весьма противоречивым в контексте культуры памяти, пояснила Вайс.

"У нас хранится письмо, которое итальянская съемочная группа тогда направила в высший земельный суд, на которое они получили отказ, со словами: "Здесь больше нечего смотреть. Это место совершенно не подходит для разговоров о Нюрнбергских процессах", - сказала Вайс.

Ее коллега София Бростеан-Кайзер добавила, что на сегодняшний день из старого оформления зала 600, в котором проходил трибунал, остались лишь мраморные порталы – заняв помещение, юстиция перестроила зал, уменьшила его, повесила большой католический крест в духе баварского консерватизма и заменила мебель.

По словам Лутц, это связано с тем, что в послевоенные годы память о старой Германии в сфере официальных органов власти вытеснялась, и здание Нюрнбергского процесса не стало исключением. Она рассказала также, что после создания музея в 2010 году сотрудникам удалось обнаружить на чердаке одну сохранившуюся скамью подсудимых, на которой некогда сидели нацистские преступники. Также сохранилась часть прилегающего здания, где они содержались и куда их уводили после слушаний по специально для этого сооруженной галерее.

США, Великобритании и В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, Гестапо , Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 Нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 год, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.

Музей Нюрнбергских процессов открылся 20 ноября 2010 года, ровно через 65 лет после начала в этом городе международного трибунала над нацистскими преступниками. На открытии музея присутствовал в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров