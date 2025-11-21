Рейтинг@Mail.ru
Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 21.11.2025 (обновлено: 06:26 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/nyurnberg-2056483779.html
Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты
Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты - РИА Новости, 21.11.2025
Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты
Интерес к Нюрнбергским процессам с каждым годом растет, а посетители музея в баварском городе хорошо ознакомлены с его историей, поэтому идея нюрнбергских... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:32:00+03:00
2025-11-21T06:26:00+03:00
германия
нюрнберг
ссср
сергей лавров
гестапо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626226_0:412:2910:2048_1920x0_80_0_0_15f315162471348ea50577d633c2428e.jpg
https://ria.ru/20251121/njurnberg-2056479936.html
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056180486.html
https://ria.ru/20251121/nyurnberg-2056475425.html
германия
нюрнберг
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50bbe429ce29ac323fc736aa3ab89061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, ссср, сергей лавров, гестапо, в мире
Германия, Нюрнберг, СССР, Сергей Лавров, Гестапо, В мире
Интерес к Нюрнбергским процессам растет, считают эксперты

В Музее Нюрнбергских процессов рассказали о росте интереса посетителей

© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанкМеждународный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в медиабанк
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЮРНБЕРГ (Германия), 21 ноя - РИА Новости. Интерес к Нюрнбергским процессам с каждым годом растет, а посетители музея в баварском городе хорошо ознакомлены с его историей, поэтому идея нюрнбергских принципов не может умереть, заявили руководитель мемориала Нина Лутц и магистр права Международной академии Нюрнбергских принципов Гурген Петросян.
"Интерес постоянно растет, и меня вновь и вновь поражает, насколько хорошо информированы наши посетители. Когда мы здесь, в музее, общаемся с ними - все они знают это место, о его значении для современного международного уголовного права, о его роли как места, где осуществляется юридическая проработка и раскрытие национал-социалистических преступлений", - сказала Лутц в ответ на вопрос РИА Новости во время пресс-конференциии в музее Нюрнбергских процессов.
Нюрнбергский дворец юстиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Нюрнберг был колыбелью нацизма, напомнил историк Асташкин
Вчера, 03:52
По ее мнению, это связано с тем, что Нюрнбергский процесс уже 80 лет присутствует в различных дискуссиях, документальных работах, художественных лентах, а также в средствах массовой информации, особенно в годовщины, когда тема вновь выходит на первый план.
Научная сотрудница музея Ребекка Вайс, в свою очередь, рассказала, что еще до открытия музея в 2010 году посетители уже стекались со всего мира к историческому зданию. "Представьте себе: высший земельный суд принимает туристов, потому что те хотят узнать о Нюрнбергских процессах. Это ведь вообще задача не суда, а музея. И интерес тогда уже был огромный", - подчеркнула она.
С тех пор количество посетителей лишь росло, и в 2024 году музей посетили 160 тысяч человек, 75% из них - иностранцы, среди которых много школьников и студентов.
"Могу сказать только одно: интерес - локальный, федеральный и международный - растет. И люди все еще очень вдохновлены нюрнбергской идеей. У нас есть статистика, которая говорит исключительно о позитивных тенденциях. Конечно, сегодняшние новости выглядят печально, но именно это рождает еще больше вопросов. Почему так происходит? Это видно и в вопросах, и в интересе посетителей - эта идея не может умереть", - добавил Петросян.
При этом обращение с этим местом в начале 1960-х годов, когда здание вновь перешло от союзников под управление немецкой судебной системы, было весьма противоречивым в контексте культуры памяти, пояснила Вайс.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу
20 ноября, 04:35
"У нас хранится письмо, которое итальянская съемочная группа тогда направила в высший земельный суд, на которое они получили отказ, со словами: "Здесь больше нечего смотреть. Это место совершенно не подходит для разговоров о Нюрнбергских процессах", - сказала Вайс.
Ее коллега София Бростеан-Кайзер добавила, что на сегодняшний день из старого оформления зала 600, в котором проходил трибунал, остались лишь мраморные порталы – заняв помещение, юстиция перестроила зал, уменьшила его, повесила большой католический крест в духе баварского консерватизма и заменила мебель.
По словам Лутц, это связано с тем, что в послевоенные годы память о старой Германии в сфере официальных органов власти вытеснялась, и здание Нюрнбергского процесса не стало исключением. Она рассказала также, что после создания музея в 2010 году сотрудникам удалось обнаружить на чердаке одну сохранившуюся скамью подсудимых, на которой некогда сидели нацистские преступники. Также сохранилась часть прилегающего здания, где они содержались и куда их уводили после слушаний по специально для этого сооруженной галерее.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, Гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 Нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 год, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Музей Нюрнбергских процессов открылся 20 ноября 2010 года, ровно через 65 лет после начала в этом городе международного трибунала над нацистскими преступниками. На открытии музея присутствовал в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.
Музей находится в здании земельного суда Нюрнберг-Фюрт. О событиях тех лет напоминает зал судебных заседаний номер 600, где некогда и проходили процессы. Этажом выше находится экспозиция, посвященная действующим лицам этого исторического события и тому, как проходили процессы.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Американка, пережившая войну, рассказала о значении Нюрнбергского процесса
Вчера, 02:40
 
ГерманияНюрнбергСССРСергей ЛавровГестапоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала