Американка, пережившая войну, рассказала о значении Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 21.11.2025
02:40 21.11.2025
Американка, пережившая войну, рассказала о значении Нюрнбергского процесса
Нюрнбергский процесс над фашистами стал важной вехой в истории, поскольку позволил привлечь к ответственности многих военных преступников, поделилась мнением с... РИА Новости, 21.11.2025
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс над фашистами стал важной вехой в истории, поскольку позволил привлечь к ответственности многих военных преступников, поделилась мнением с РИА Новости по случаю 80-й годовщины Нюрнбергского процесса американка Мария Файн, которая в детстве во время войны была насильственно вывезена нацистами из оккупированной Латвии в Германию.
Несколько сотен фашистских преступников, включая 24 высокопоставленных членов нацистской партии, предстали перед Международным военным трибуналом в германском городе Нюрнберг. Первый из судебных процессов проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
Мария Файн родилась в Латвии в 1943 году. Через год нацисты разделили ее с семьей и насильственно вывезли в Германию. Мария предполагает, это было сделано в рамках печально известной программы "Лебенсборн", по которой, в частности, дети, вывезенные в Германию из других стран, должны были продолжать Третий Рейх.
"Я рада, что благодаря Нюрнбергскому процессу удалось привлечь к ответственности многих преступников. Да, для меня это важно", - сказала Файн.
По ее словам, нацисты, представшие перед трибуналом в Нюрнберге, проводили немыслимые эксперименты над человечеством и уничтожили множество людей.
"Среди их жертв были не только евреи, но и такие люди, как мои родственники из Латвии, которые прошли через огромные испытания", - сказала она.
В детстве Файн провела пять лет в приюте в Германии и в 1949 году была удочерена семьей из США. Своих латвийских родственников она нашла только в 2014 году.
"Мои папа, дяди и дедушка были уверены, что Гитлер проиграет войну, и боролись против него. Моя мама провела в концлагере около шести месяцев", - сказала она.
В разных странах 80-летию начала Нюрнбергского процесса будут посвящены различные мероприятия, в том числе форум в Международной академии Нюрнбергских принципов, а также выставки и церемонии.
