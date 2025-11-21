Американка, пережившая войну, рассказала о значении Нюрнбергского процесса

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский процесс над фашистами стал важной вехой в истории, поскольку позволил привлечь к ответственности многих военных преступников, поделилась мнением с РИА Новости по случаю 80-й годовщины Нюрнбергского процесса американка Мария Файн, которая в детстве во время войны была насильственно вывезена нацистами из оккупированной Латвии в Германию.

Несколько сотен фашистских преступников, включая 24 высокопоставленных членов нацистской партии, предстали перед Международным военным трибуналом в германском городе Нюрнберг . Первый из судебных процессов проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

Мария Файн родилась в Латвии в 1943 году. Через год нацисты разделили ее с семьей и насильственно вывезли в Германию . Мария предполагает, это было сделано в рамках печально известной программы "Лебенсборн", по которой, в частности, дети, вывезенные в Германию из других стран, должны были продолжать Третий Рейх.

"Я рада, что благодаря Нюрнбергскому процессу удалось привлечь к ответственности многих преступников. Да, для меня это важно", - сказала Файн.

По ее словам, нацисты, представшие перед трибуналом в Нюрнберге, проводили немыслимые эксперименты над человечеством и уничтожили множество людей.

"Среди их жертв были не только евреи, но и такие люди, как мои родственники из Латвии, которые прошли через огромные испытания", - сказала она.

В детстве Файн провела пять лет в приюте в Германии и в 1949 году была удочерена семьей из США . Своих латвийских родственников она нашла только в 2014 году.

"Мои папа, дяди и дедушка были уверены, что Гитлер проиграет войну, и боролись против него. Моя мама провела в концлагере около шести месяцев", - сказала она.