Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу

"Мы нацелены на поддержание стабильности в социально-экономической сфере, что подтверждается результатами текущего года. На период ближайших трех лет бюджет запланирован сбалансированным – предусмотренные доходы соответствуют расходам. Планируем позитивную динамику по всем поступлениям доходов: по налоговым доходам – в размере 9 772,9 миллиона рублей. По неналоговым – 687,1 миллиона рублей", - отметил Кравченко.

При формировании расходной части город придерживается принципа приоритетности расходования средств. В 2026 году расходы на муниципальные программы социальной сферы запланированы в объеме более 11,5 миллиарда рублей, в сфере городского хозяйства и развития инфраструктуры города – в объеме 8,1 миллиардов рублей, в сфере развития отраслей экономики – 1,6 миллиарда рублей, в прочих сферах запланированы расходы в объеме 606,8 миллиона рублей.

"Несомненным положительным опытом является устойчивый рост инвестиционной активности. За последние пять лет объем накопленных инвестиций в экономику города составил внушительные 241,3 миллиарда рублей. Значительный скачок был в 2024 году, когда объем инвестиций увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Ожидаем, что в этом году он достигнет 75,7 миллиарда рублей, а в 2026 году ставим перед собой амбициозную задачу: значительно увеличить объем инвестиций в экономику города, привлечь не менее 78 миллиардов рублей", - подчеркнул Кравченко.