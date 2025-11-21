Рейтинг@Mail.ru
Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/novorossijsk-2056617166.html
Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу
Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу - РИА Новости, 21.11.2025
Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу
Более 11,5 миллиарда рублей из бюджета Новороссийска направят на муниципальные программы социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:35:00+03:00
2025-11-21T15:35:00+03:00
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043056319.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Власти Новороссийска направят более 11,5 миллиарда рублей на соцсферу

Андрей Кравченко: свыше 11,5 млрд рублей из бюджета направим на соцсферу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 11,5 миллиарда рублей из бюджета Новороссийска направят на муниципальные программы социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко провел совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития города-героя.
«
"Мы нацелены на поддержание стабильности в социально-экономической сфере, что подтверждается результатами текущего года. На период ближайших трех лет бюджет запланирован сбалансированным – предусмотренные доходы соответствуют расходам. Планируем позитивную динамику по всем поступлениям доходов: по налоговым доходам – в размере 9 772,9 миллиона рублей. По неналоговым – 687,1 миллиона рублей", - отметил Кравченко.
При формировании расходной части город придерживается принципа приоритетности расходования средств. В 2026 году расходы на муниципальные программы социальной сферы запланированы в объеме более 11,5 миллиарда рублей, в сфере городского хозяйства и развития инфраструктуры города – в объеме 8,1 миллиардов рублей, в сфере развития отраслей экономики – 1,6 миллиарда рублей, в прочих сферах запланированы расходы в объеме 606,8 миллиона рублей.
"Несомненным положительным опытом является устойчивый рост инвестиционной активности. За последние пять лет объем накопленных инвестиций в экономику города составил внушительные 241,3 миллиарда рублей. Значительный скачок был в 2024 году, когда объем инвестиций увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Ожидаем, что в этом году он достигнет 75,7 миллиарда рублей, а в 2026 году ставим перед собой амбициозную задачу: значительно увеличить объем инвестиций в экономику города, привлечь не менее 78 миллиардов рублей", - подчеркнул Кравченко.
Вид Новороссийска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
19 сентября, 18:17
 
НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала