В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.11.2025
