Рейтинг@Mail.ru
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 21.11.2025 (обновлено: 08:15 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056469547.html
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев"
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев" - РИА Новости, 21.11.2025
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев"
Постпред России при ООН Василий Небензя процитировал коллегам из Совбеза ООН сцену из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" на фоне коррупционного... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:39:00+03:00
2025-11-21T08:15:00+03:00
в мире
украина
россия
тимур миндич
герман галущенко
василий небензя
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056462850.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055876868.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, тимур миндич, герман галущенко, василий небензя, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оон, энергоатом
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Василий Небензя, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ООН, Энергоатом
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев"

Небензя, комментируя скандал на Украине, процитировал роман "Двенадцать стульев"

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя процитировал коллегам из Совбеза ООН сцену из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" на фоне коррупционного скандала на Украине.
"Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: - "А где денежки?" - "Какие денежки?", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя назвал киевский режим вороватой шайкой
Вчера, 00:24
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал
19 ноября, 01:22
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичГерман ГалущенкоВасилий НебензяНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ООНЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала