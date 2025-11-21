https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056465259.html
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 21.11.2025
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
Украинские войска потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:52:00+03:00
2025-11-21T00:52:00+03:00
2025-11-21T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056464124.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
Небензя: ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала СВО