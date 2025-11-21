Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 21.11.2025 (обновлено: 01:00 21.11.2025)
Украинские войска потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации

Небензя: ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала СВО

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Согласно утечкам военных документов, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации... понятно, почему военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя заявил, что неудачи ВСУ сопровождаются жестокими действиями
00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
