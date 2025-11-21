В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. У сына жителя Богородского округа, задержанного по делу об исчезновении двух девушек и склонении их к употреблению наркотиков, в крови не обнаружили наркотических веществ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.