В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков
13:01 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/narkotiki-2056561448.html
В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков
происшествия
россия
волгоградская область
королев
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
Медик в клинико-диагностической лаборатории
Медик в клинико-диагностической лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. У сына жителя Богородского округа, задержанного по делу об исчезновении двух девушек и склонении их к употреблению наркотиков, в крови не обнаружили наркотических веществ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Богородского округа задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли.
"В крови у ребенка наркотических веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
