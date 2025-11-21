В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в подмосковном Королеве мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков под видом детского питания, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, житель Нижнего Новгорода согласился на опубликованное в мессенджере анонимное предложение заняться сбытом запрещенных веществ. Он приехал в Королев и по координатам места от куратора забрал крупную партию наркотиков. После он разбавил их с водой и перелил в упаковки из-под детского питания, чтобы транспортной компанией отправить в Калининград.
По словам Волк, в квартире подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым.
«
"Согласно заключению эксперта, в одной из них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов. Остальное будет исследовано в рамках уголовного дела", - сказала она.
Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств.. Фигурант заключен под стражу.