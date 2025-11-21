Рейтинг@Mail.ru
10:49 21.11.2025 (обновлено: 11:47 21.11.2025)
В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
происшествия, королев, нижний новгород, калининград, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Королев, Нижний Новгород, Калининград, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© МВД МедиаПодозреваемый в попытке сбыта наркотиков в Московской области
© МВД Медиа
Подозреваемый в попытке сбыта наркотиков в Московской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в подмосковном Королеве мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков под видом детского питания, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, житель Нижнего Новгорода согласился на опубликованное в мессенджере анонимное предложение заняться сбытом запрещенных веществ. Он приехал в Королев и по координатам места от куратора забрал крупную партию наркотиков. После он разбавил их с водой и перелил в упаковки из-под детского питания, чтобы транспортной компанией отправить в Калининград.
По словам Волк, в квартире подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым.
"Согласно заключению эксперта, в одной из них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов. Остальное будет исследовано в рамках уголовного дела", - сказала она.
Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств.. Фигурант заключен под стражу.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Петербурге посетителей ресторана Собчак обвинили в приеме наркотиков
1 сентября, 14:23
 
