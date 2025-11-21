Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия - РИА Новости, 21.11.2025
12:09 21.11.2025
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия - РИА Новости, 21.11.2025
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении боевого оружия и боеприпасов в частном доме в Щербинке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
россия
щербинка
москва
россия
щербинка
москва
происшествия, россия, щербинка, москва
Происшествия, Россия, Щербинка, Москва
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия

МВД задержало подозреваемого в хранении оружия в частном доме в Щербинке

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении боевого оружия и боеприпасов в частном доме в Щербинке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
Москве пресечена деятельность злоумышленника, хранившего в частном доме настоящий арсенал… задержан 46-летний москвич", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат Калашникова, пистолет-пулемет и 33 патрона различного калибра. Как уточнили правоохранители, экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. Также полицейские изъяли предметы, схожие с пистолетом, карабином, револьвером, гранатой и более 1400 предметов, похожих на патроны - все они направлены на дальнейшую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение оружия и боеприпасов). Подозреваемый отправлен под домашний арест.
Водитель, пытавшийся провезти оружие на территорию ИК-47, в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
15 ноября, 10:23
 
ПроисшествияРоссияЩербинкаМосква
 
 
