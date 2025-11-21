https://ria.ru/20251121/mvd-2056547235.html
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении арсенала оружия
Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении боевого оружия и боеприпасов в частном доме в Щербинке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:09:00+03:00
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвича, подозреваемого в хранении боевого оружия и боеприпасов в частном доме в Щербинке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"В Москве
пресечена деятельность злоумышленника, хранившего в частном доме настоящий арсенал… задержан 46-летний москвич", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат Калашникова, пистолет-пулемет и 33 патрона различного калибра. Как уточнили правоохранители, экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для стрельбы. Также полицейские изъяли предметы, схожие с пистолетом, карабином, револьвером, гранатой и более 1400 предметов, похожих на патроны - все они направлены на дальнейшую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ
(незаконные хранение оружия и боеприпасов). Подозреваемый отправлен под домашний арест.