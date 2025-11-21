В МТП заявили готовы помочь восстановить зерновую сделку

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Международная торговая палата (МТП) всегда готова сотрудничать для воссоздания важнейших торговых связей, заявил РИА Новости её генсекретарь Джон Дентон, отвечая на вопрос, была бы МТП готова помочь восстановить черноморскую зерновую инициативу в случае высказывания интереса к этому Россией и Украиной.
"В соответствии с нашей изначальной миссией, мы всегда готовы работать с правительствами и международными институтами, чтобы сделать возможным воссоздание и поддержание важнейших торговых связей", - говорится в предоставленном МТП ответе Дентона на указанный выше вопрос агентства.
Международная торговая палата участвовала в продвижении зерновой сделки в 2022-2023 годах. Как рассказывал сам Дентон, МТП весной 2022 года предложила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу идею гуманитарного коридора для экспорта зерна с Украины и удобрений из России. В 2023 году, после прекращения действия сделки, Дентон в статье высказался за продолжение переговоров насчет её возобновления. При этом он отметил, что вести дискуссии стоит с учётом изначальной идеи облегчения сельхозэкспорта как из РФ, так и с Украины.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.