В МТП заявили готовы помочь восстановить зерновую сделку

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Международная торговая палата (МТП) всегда готова сотрудничать для воссоздания важнейших торговых связей, заявил РИА Новости её генсекретарь Джон Дентон, отвечая на вопрос, была бы МТП готова помочь восстановить черноморскую зерновую инициативу в случае высказывания интереса к этому Россией и Украиной.