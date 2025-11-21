МСБ привлек почти 700 млрд рублей с помощью господдержки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года малый и средний бизнес привлек 686 миллиардов рублей с помощью инструментов льготного кредитования, "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, государственных микрофинансовых и гарантийных организаций, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"При реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" основная задача заключается в обеспечении качественного роста сектора МСП. Для ее решения с начала 2025 года меры господдержки таргетированы на приоритетные отрасли экономики и субъекты РФ. За девять месяцев текущего года малый и средний бизнес получил 686 миллиардов рублей через финансовые инструменты поддержки", — сообщил министр, его слова приводятся на сайте министерства.

В перечень доступных предпринимателям финансовых инструментов поддержки входят инвестиционное кредитование на льготных условиях, "зонтичный" механизм поручительств, микрозаймы, предоставляемые государственными микрофинансовыми учреждениями, гарантии региональных гарантийных организаций и иные инструменты Национальной гарантийной системы. Все они являются частью мер поддержки бизнеса, включенных в национальный проект "Конкурентная и эффективная экономика", реализуемого по поручению президента РФ.

"Немаловажно, что в систему господдержки МСП встроен бизнес, действующий на территориях воссоединенных регионов. В новых регионах малый и средний бизнес за девять месяцев текущего года привлек почти 3,5 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем было годом ранее", — добавил министр.

Для стимулирования инвестиционной активности МСП Минэкономразвития России совместно с Банком России и Корпорацией МСП запустили программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В текущих параметрах программа предусматривает предоставление субъектам МСП среднесрочных кредитов в размере от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Для реализации программы отобраны 17 банков.

За девять месяцев 2025 года по программе льготных инвестиционных кредитов предприниматели привлекли 21,8 миллиарда рублей в целях запуска и реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. В 2026 году объем льготной кредитной поддержки будет увеличен вдвое — до 200 миллиардов рублей, в том числе за счет расширения кредитования на оборотные цели. Это позволит компаниям МСП своевременно пополнять оборотный капитал и продолжать развивать свои проекты, опираясь на предсказуемые и выгодные условия финансирования.

"Около четверти объемов поддержки – 172 миллиарда рублей, пришлось на "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Ими за девять месяцев воспользовались свыше 15 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, покрыв до половины от суммы полученных банковских кредитов. На МСП в обрабатывающих производствах за девять месяцев 2025 года пришлось 126 миллиардов рублей господдержки, более 61 миллиарда рублей получили предприятия в сфере научно-технической деятельности, 6,3 миллиарда рублей составил объем привлеченных средств МСП в гостиничном бизнесе", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.

МСП могут оформить льготный микрозайм в государственных микрофинансовых организациях. Максимальная сумма такого займа составляет 5 миллионов рублей, срок возврата — до трех лет, а процентная ставка предлагается ниже, чем в банках.