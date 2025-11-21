https://ria.ru/20251121/moskva-2056591508.html
Москва хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, заявил Песков
Москва хочет, чтобы мирные переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не хочет обсуждать их в "мегафонном режиме", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
москва
украина
дмитрий песков
россия
москва
украина
