Москва открыта для диалога на основе обсуждений в Анкоридже, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
14:21 21.11.2025
Москва открыта для диалога на основе обсуждений в Анкоридже, заявил Песков
в мире
москва
украина
россия
дмитрий песков
москва
украина
россия
2025
1920
1920
true
в мире, москва, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва открыта для диалога по урегулированию на Украине на платформе тех обсуждений, которые имели место в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже... Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - сказал он журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков ответил на вопрос о новом плане по урегулированию на Украине
20 ноября, 13:18
 
В миреМоскваУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
