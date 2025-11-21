Москва открыта для диалога на основе обсуждений в Анкоридже, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва открыта для диалога по урегулированию на Украине на платформе тех обсуждений, которые имели место в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже... Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - сказал он журналистам.