Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Москвы будут судить по делу о хищении более 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство пункта пропуска "Пограничный" на границе с КНР в Приморском крае, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

При этом обвиняемый, сговорившись с еще одним соучредителем, заведомо знал о невозможности выполнения контракта из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации, которую разрабатывало иное подконтрольное им юридическое лицо. После использования аванса они в одностороннем порядке отказались от исполнения обязательств и организовали фиктивный документооборот, обосновывающий законность распоряжения средствами. Бухгалтер организации оформляла финансовую документацию с недостоверными сведениями и представляла в орган казначейства для создания видимости приобретения и поставки техники, выполнения субподрядных работ на объекте.