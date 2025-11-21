Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Москвы будут судить по делу о хищении более 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство пункта пропуска "Пограничный" на границе с КНР в Приморском крае, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в 2017 году соучредитель компании ООО "Стройсоюз" организовал заключение госконтракта с Владивостокским филиалом ФГКУ "Росгранстрой" на возведение многостороннего автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Приморском крае. Фирма получила аванс свыше 110 миллионов рублей.
При этом обвиняемый, сговорившись с еще одним соучредителем, заведомо знал о невозможности выполнения контракта из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации, которую разрабатывало иное подконтрольное им юридическое лицо. После использования аванса они в одностороннем порядке отказались от исполнения обязательств и организовали фиктивный документооборот, обосновывающий законность распоряжения средствами. Бухгалтер организации оформляла финансовую документацию с недостоверными сведениями и представляла в орган казначейства для создания видимости приобретения и поставки техники, выполнения субподрядных работ на объекте.
Для вывода денег обвиняемый поручил бухгалтеру изготовить поддельные платежные поручения об оплате номинальным юридическим лицам оказанных услуг и поставленных товаров в адрес подконтрольных ему компаний. Полученными финансами соучастники распорядились по своему усмотрению.
"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Москвы... по факту хищения более 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство одного из пунктов пропуска через государственную границу в Приморском крае... Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).
В отношении главного бухгалтера уголовное дело рассматривается судом, в отношении соучредителя коммерческой организации расследование приостановлено в связи с его участием в СВО, отметили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Суд арестовал гендиректора "Евростроя" по делу о хищении
27 августа, 18:37