Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе - РИА Новости, 21.11.2025
13:19 21.11.2025
Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе
Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе
происшествия
москва
приморский край
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
росгранстрой
происшествия, москва, приморский край, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, росгранстрой
Происшествия, Москва, Приморский край, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Росгранстрой
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Жителя Москвы будут судить по делу о хищении более 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство пункта пропуска "Пограничный" на границе с КНР в Приморском крае, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в 2017 году соучредитель компании ООО "Стройсоюз" организовал заключение госконтракта с Владивостокским филиалом ФГКУ "Росгранстрой" на возведение многостороннего автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Приморском крае. Фирма получила аванс свыше 110 миллионов рублей.
При этом обвиняемый, сговорившись с еще одним соучредителем, заведомо знал о невозможности выполнения контракта из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации, которую разрабатывало иное подконтрольное им юридическое лицо. После использования аванса они в одностороннем порядке отказались от исполнения обязательств и организовали фиктивный документооборот, обосновывающий законность распоряжения средствами. Бухгалтер организации оформляла финансовую документацию с недостоверными сведениями и представляла в орган казначейства для создания видимости приобретения и поставки техники, выполнения субподрядных работ на объекте.
Для вывода денег обвиняемый поручил бухгалтеру изготовить поддельные платежные поручения об оплате номинальным юридическим лицам оказанных услуг и поставленных товаров в адрес подконтрольных ему компаний. Полученными финансами соучастники распорядились по своему усмотрению.
"Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Москвы... по факту хищения более 100 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство одного из пунктов пропуска через государственную границу в Приморском крае... Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).
В отношении главного бухгалтера уголовное дело рассматривается судом, в отношении соучредителя коммерческой организации расследование приостановлено в связи с его участием в СВО, отметили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
