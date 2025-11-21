Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о безвестном исчезновении двух девушек житель Богородского округа давно продал квартиру в Москве, рассказала РИА Новости его бывшая соседка.

"Квартира в Москве , где он жил, давно продана", - сообщила собеседница агентства.

Бывшая соседка также рассказала, что у мужчины были тяжелые отношения с матерью, "он ее доводил", о чем ей говорила его родная тетя.

Мать мужчины умерла много лет назад, а после квартиру продали. При этом, по словам женщины, даже в период, когда он жил в квартире, его не было видно, потому что он постоянно находился в местах лишения свободы.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.

Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, но прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.

РФ Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.

По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.