https://ria.ru/20251121/moskva-2056545554.html
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Задержанный по делу о безвестном исчезновении двух девушек житель Богородского округа давно продал квартиру в Москве, рассказала РИА Новости его бывшая соседка. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:58:00+03:00
2025-11-21T11:58:00+03:00
2025-11-21T11:59:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
https://ria.ru/20251121/sk-2056540334.html
https://ria.ru/20251120/podmoskove-2056408820.html
https://ria.ru/20250805/kriminal-2033271103.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Задержанный по делу о пропаже девушек житель Подмосковья давно продал квартиру
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о безвестном исчезновении двух девушек житель Богородского округа давно продал квартиру в Москве, рассказала РИА Новости его бывшая соседка.
"Квартира в Москве
, где он жил, давно продана", - сообщила собеседница агентства.
Бывшая соседка также рассказала, что у мужчины были тяжелые отношения с матерью, "он ее доводил", о чем ей говорила его родная тетя.
Мать мужчины умерла много лет назад, а после квартиру продали. При этом, по словам женщины, даже в период, когда он жил в квартире, его не было видно, потому что он постоянно находился в местах лишения свободы.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.
Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, но прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий
в четверг рассказала, что житель Подмосковья
задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области
поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева
и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.