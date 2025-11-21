Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 21.11.2025 (обновлено: 11:59 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/moskva-2056545554.html
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье
Задержанный по делу о безвестном исчезновении двух девушек житель Богородского округа давно продал квартиру в Москве, рассказала РИА Новости его бывшая соседка. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:58:00+03:00
2025-11-21T11:59:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
https://ria.ru/20251121/sk-2056540334.html
https://ria.ru/20251120/podmoskove-2056408820.html
https://ria.ru/20250805/kriminal-2033271103.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Подмосковье

Задержанный по делу о пропаже девушек житель Подмосковья давно продал квартиру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу о безвестном исчезновении двух девушек житель Богородского округа давно продал квартиру в Москве, рассказала РИА Новости его бывшая соседка.
"Квартира в Москве, где он жил, давно продана", - сообщила собеседница агентства.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СК дважды просил суд об обыске у обвиняемого в убийстве жителя Подмосковья
Вчера, 11:32
Бывшая соседка также рассказала, что у мужчины были тяжелые отношения с матерью, "он ее доводил", о чем ей говорила его родная тетя.
Мать мужчины умерла много лет назад, а после квартиру продали. При этом, по словам женщины, даже в период, когда он жил в квартире, его не было видно, потому что он постоянно находился в местах лишения свободы.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.
Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, но прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Подмосковье задержали мужчину по обвинению в убийстве двух девушек
20 ноября, 19:06
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Исчезли около десяти девушек". На чем попался "бугурусланский маньяк"
5 августа, 08:00
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала