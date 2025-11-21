Рейтинг@Mail.ru
02:06 21.11.2025 (обновлено: 03:53 21.11.2025)
Мошенники обманывали россиян, открыв фейковый сервис для знакомств
Мошенники обманывали россиян, открыв фейковый сервис для знакомств
Мошенники обманывали россиян, открыв фейковый сервис для знакомств

Мошенники украли 1,1 миллиона рублей у пользователей фейкового сервиса знакомств

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мошенники украли у россиян более 1,1 миллиона рублей за месяц с помощью фейкового приложения для знакомств, которое копирует бренд популярного сервиса - пользователь соглашается на "подписку за рубль", но теряет все деньги со своего счета, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Злоумышленники создали вредоносное Android-приложение под брендом популярного сервиса знакомств. Пользователям предлагают установить программу и под предлогом "подписки за 1 рубль" ввести данные банковской карты, после чего скамеры получают возможность вывести деньги со счета жертвы. За первый месяц использования этой схемы от действий скам-группы пострадали более 120 пользователей, которые перевели мошенникам свыше 1,1 миллиона рублей", - сказали в компании.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП
20 ноября, 03:35
Под видом сервиса для знакомств злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое позволяет перехватывать входящие сообщения. Оно распространяется как бот в Telegram и социальных сетях.
Сначала скамер под видом привлекательной девушки устанавливает контакт с потенциальной жертвой. Далее в переписке якобы случайно упоминает про приложение для знакомств, где предлагает продолжить общение - предлогами перехода могут стать плохая работа Telegram, трудности с получением уведомлений и так далее. Далее жертва получает ссылку на сервис и проходит опрос якобы для создания анкеты.
"После ответов на анкетные вопросы в приложении у жертвы выясняют ее имя и "пригласительный код". "Девушка" объясняет пользователю, что код нужен для получения ссылки. Хотя на самом деле он необходим мошеннику, чтобы "пометить" жертву и в случае удачного хищения денег получить от организаторов преступной схемы свою долю", - сказали в компании.
Финальный этап заключается в том, что злоумышленник убеждает пользователя оплатить подписку: это либо якобы бесплатный доступ за 1 рубль, либо ежемесячный доступ за 100 рублей. В момент оплаты через фишинговое приложение злоумышленники получают платежную информацию и в дальнейшем пытаются использовать ее, чтобы вывести деньги со счета. Средняя сумма ущерба, отметили аналитики, составила 8 585 рублей.
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"
20 ноября, 04:30
"Цифровые следы", оставленные скам-группой в фейковом приложении для знакомств и на связанных с ним ресурсах, позволяют предположить: изначально скамеры разрабатывали сценарий под другой популярный сервис для онлайн-знакомств. Однако затем решили использовать в схеме обмана менее защищенный бренд", - прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.
Эксперты компании советуют не доверять случайным контактам из чатов, сервисов для знакомств и социальных сетей и не переходить по ссылкам от пользователей, с которыми нет личного знакомства. Не стоит устанавливать приложения по рекомендации незнакомцев, следует проверять доменные имена ресурсов, на которые просят совершить переход.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ТехнологииTelegramПроисшествия
 
 
