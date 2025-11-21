Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.11.2025
01:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/moroz-2056467020.html
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний"
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.11.2025
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний"
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний". РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:04:00+03:00
2025-11-21T01:04:00+03:00
общество
великий устюг
испания
италия
дед мороз
новый год
великий устюг
испания
италия
общество, великий устюг, испания, италия, дед мороз, новый год
Общество, Великий Устюг, Испания, Италия, Дед Мороз, Новый год
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний"

Началась акция "Елка желаний"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний".
"Здесь удивительное событие. Не смог усидеть дома, приехал лично дать старт волшебной акции "Елка желаний". Ведь именно эта елка – это настоящий чудесный мост между теми людьми, которые нуждаются в какой-либо помощи, и теми людьми, которые готовы искренне от всего сердца оказать возможную помощь. И всеми снежинками души своей морозной верю, что все у нас, друзья, с вами получится. Ведь в любой сказке всегда добро побеждает зло", - сказал Всероссийский Дед Мороз в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийской акции "Елка желаний".
Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов также подчеркнул важность всероссийской новогодней акции.
«
"Елка желаний" — это не только праздничная акция. Это большой социальный проект, который сегодня объединяет тысячи людей и работников, которые хотят исполнить желание, исполнить мечты наших детишек, которые действительно в этом всего нуждаются", - сказал Орлов.
Глава движения напомнил, что за 2024-2025 годы в рамках акции исполнилось более 112 тысяч желаний. Орлов добавил, что акция также охватила соотечественников из пяти стран: Испании, Италии, Франции, Кипра и Сербии.
В свою очередь руководитель акции "Елка желаний", советник главы "Движения первых" Тимур Сафин отметил, что с 2018 года поступило более 500 тысяч детских новогодних желаний.
Кроме того, Сафин рассказал о нововведениях акции в этом году. В частности, в проекте можно участвовать ежегодно, ранее участники могли подавать заявки на "Елку желаний" раз в два года. Вдобавок участники с этого года могут к основной категории своих жизненных обстоятельств указывать дополнительные. Еще одним нововведением стала возможность для семей принимать решение о формате исполнения желаний каждого члена семьи. В частности, заявители могут указать, исполнит ли их желания один исполнитель или несколько.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
