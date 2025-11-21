Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга дал старт акции "Елка желаний"

"Елка желаний" — это не только праздничная акция. Это большой социальный проект, который сегодня объединяет тысячи людей и работников, которые хотят исполнить желание, исполнить мечты наших детишек, которые действительно в этом всего нуждаются", - сказал Орлов.

Кроме того, Сафин рассказал о нововведениях акции в этом году. В частности, в проекте можно участвовать ежегодно, ранее участники могли подавать заявки на "Елку желаний" раз в два года. Вдобавок участники с этого года могут к основной категории своих жизненных обстоятельств указывать дополнительные. Еще одним нововведением стала возможность для семей принимать решение о формате исполнения желаний каждого члена семьи. В частности, заявители могут указать, исполнит ли их желания один исполнитель или несколько.