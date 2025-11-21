Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК - РИА Новости, 21.11.2025
12:59 21.11.2025
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК - РИА Новости, 21.11.2025
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК
в мире
молдавия
румыния
сша
майя санду
нато
молдавия
румыния
сша
в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Майя Санду, НАТО
Молдавская оппозиция потребовала созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК

Молдавская оппозиция требует созвать Совбез из-за грузовика с ПЗРК на границе

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) требует созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить проблемы незаконного оборота оружия после обнаружения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в грузовике на границе с Румынией, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Инцидент с ПЗРК подрывает нейтралитет Молдавии, заявил экс-премьер Филат
20 ноября, 23:08
"ЛДПМ обращается с настоятельным призывом о незамедлительном созыве Высшего совета безопасности в связи с задержанием на таможенном пункте Албица транспортного средства, перевозившего военное вооружение и боеприпасы. Молдавия не может позволить себе превращение в транзитный коридор для незаконного оборота вооружений, что нанесло бы прямой ущерб национальной безопасности, внутренней стабильности, международному престижу государства и прежде всего безопасности его граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Оппозиция полагает, что речь идет не об отдельном инциденте, а о глубокой системной уязвимости и явной попытке контрабанды. ЛДПМ опасается, что на территории Молдавии может существовать "устойчивая криминальная или парамилитарная структура".
ЛДПМ считает, что Высший совет безопасности обязан в обязательном порядке включить в повестку заседания комплексный анализ действий и бездействия Службы информации и безопасности, таможенной службы, Пограничной полиции и всех других компетентных структур.
"Учитывая потенциальный внешний и военно-политический характер выявленного явления, участие разведывательных и контрразведывательных подразделений Национальной армии является необходимым условием для установления того, используется ли территория Республики Молдова исключительно для транзита или, в более опасном варианте, для хранения вооружений и подготовки операций военного или геополитического характера", - отмечено в заявлении.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Погранполиция: Молдавия рискует стать рынком контрабанды оружия с Украины
20 мая, 14:28
 
