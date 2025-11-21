Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма

КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии проводят политику героизации нацизма, что противоречит решениям Нюрнбергского трибунала, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Кишиневе 20-21 ноября состоялся научно-практический форум "Уроки Нюрнберга: история и реалии сегодняшнего дня", приуроченный к 80-й годовщине начала работы Международного военного трибунала над нацистскими преступниками.

"Тревожные тенденции наблюдаются в Республике Молдова. Героизация нацизма посредством монументальной пропаганды, создание дидактических материалов, обеляющих нацизм, осквернение памятников советским воинам и жертвам холокоста — эти и другие факты, происходящие в Молдове , идут вразрез с решениями Нюрнбергского трибунала", — написал Петрович в Telegram-канале по итогам работы форума.

По его словам, нужно уделять значительно больше внимания историческому просвещению, прежде всего среди молодежи, направленному на ознакомление населения Молдавии с итогами работы международного суда над нацистскими преступниками.

"Спустя 80 лет, несмотря на действующие решения трибунала над нацистскими преступниками, запрет нацистской идеологии и предельно четкие выводы международного суда, нацизм и фашизм снова стали поднимать голову. В том числе и в странах, наиболее пострадавших в годы Второй мировой войны", — добавил Петрович.

США, Великобритании и Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками гитлеровской Германии . Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР Франции , чтобы расследовать преступления руководства нацистской верхушки и ее пособников. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун уверял, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, "пошла на пользу стране с экономической точки зрения". Еврейская община Молдавии потребовала от властей республики изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра содержания издания.