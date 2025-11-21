Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
14:49 21.11.2025 (обновлено: 19:28 21.11.2025)
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма - РИА Новости, 21.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
Власти Молдавии проводят политику героизации нацизма, что противоречит решениям Нюрнбергского трибунала, заявил глава молдавского координационного комитета... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, нюрнбергский процесс
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, Нюрнбергский процесс
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма

Глава комитета "Победа" Петрович обвинил власти Молдавии в героизации нацизма

Флаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии . Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии проводят политику героизации нацизма, что противоречит решениям Нюрнбергского трибунала, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
В Кишиневе 20-21 ноября состоялся научно-практический форум "Уроки Нюрнберга: история и реалии сегодняшнего дня", приуроченный к 80-й годовщине начала работы Международного военного трибунала над нацистскими преступниками.
Экономист рассказал, почему Молдавия потеряла финансирование МВФ
Вчера, 12:35
Экономист рассказал, почему Молдавия потеряла финансирование МВФ
Вчера, 12:35
"Тревожные тенденции наблюдаются в Республике Молдова. Героизация нацизма посредством монументальной пропаганды, создание дидактических материалов, обеляющих нацизм, осквернение памятников советским воинам и жертвам холокоста — эти и другие факты, происходящие в Молдове, идут вразрез с решениями Нюрнбергского трибунала", — написал Петрович в Telegram-канале по итогам работы форума.
По его словам, нужно уделять значительно больше внимания историческому просвещению, прежде всего среди молодежи, направленному на ознакомление населения Молдавии с итогами работы международного суда над нацистскими преступниками.
"Спустя 80 лет, несмотря на действующие решения трибунала над нацистскими преступниками, запрет нацистской идеологии и предельно четкие выводы международного суда, нацизм и фашизм снова стали поднимать голову. В том числе и в странах, наиболее пострадавших в годы Второй мировой войны", — добавил Петрович.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками гитлеровской Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской верхушки и ее пособников. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
Вчера, 05:37
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун уверял, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, "пошла на пользу стране с экономической точки зрения". Еврейская община Молдавии потребовала от властей республики изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра содержания издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика беспамятства, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие монументы румынским военным появляются в разных регионах, включая столицу республики Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Подобные инициативы сопровождаются почетными церемониями, что вызывает критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Молдавии не планируют объявлять посла России персоной нон грата
Вчера, 10:07
 
В миреМолдавияГерманияКишиневМайя СандуНюрнбергский процесс
 
 
