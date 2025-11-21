Экономист рассказал, почему Молдавия потеряла финансирование МВФ

КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии за последние годы загнали экономику в стагнацию и вынуждены решать проблему за счет кредитов, несерьезное отношение кабмина к этому вопросу привело к отказу МВФ продолжать финансировать республику, заявил РИА Новости экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

"Причиной этого отказа, по всей видимости стало неисполнение, мягко говоря, в полном объеме обязательств, взятых молдавской стороной, зафиксированных в Программе с МВФ. Кабмин всерьез не занимается экономикой. Экономика уже практически 3 года находится в стагнации. В этих условиях правительству хронически не хватает ресурсов для обеспечения нормальной функциональности государства", - заявил Головатюк

Он отметил, что последний транш, который не поступит от МВФ будет заменен использованием накопленных остатков на казначейских счетах. Это может привести к крайне серьезным проблемам, поскольку в первой половине января государство обычно не получает весомых доходов, а расходы по зарплате, пенсиям и различным пособиям выплачивать надо.

"Основной упор на заемные ресурсы всегда чреват рисками неполучения по разным причинам тех или иных займов. В результате – неисполнение бюджетных расходов. Даже если год будет закрыт нормально, конечно, если это слово здесь применимо, то следующий год будет очень трудным. Пока ясно, что легче не будет", - добавил эксперт.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.