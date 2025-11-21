Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству услуг

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную налоговую службу уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, отметив, что ФНС активно применяет в своей работе инновационные продукты.

Премьер в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов ФНС с Днем работника налоговых органов и с 35-летием службы. Глава кабмина отметил, что за эти годы ФНС прошла большой путь и накопила уникальный опыт.

"И сейчас вы активно применяете инновационные программные продукты, лучшие инструменты и практики, что позволяет вести единый и прозрачный учет всех налогоплательщиков, обеспечивать своевременный мониторинг поступающих средств, значительно сокращать бумажную отчетность и количество проверок, снижать административную нагрузку на предприятия", - обратился Мишустин к сотрудникам налоговой службы.

Это, по его словам, помогает бизнесу не тратить время на бюрократические процедуры, а людям – легко и удобно взаимодействовать с налоговой службой, проводить платежи, получать в упрощенном порядке вычеты.

"В текущем году этим уже воспользовались более 1,5 миллионов человек, и это высокая оценка вашей деятельности. Особое внимание важно уделять качеству предоставляемых услуг", - подчеркнул Мишустин.

Повышение эффективности всех сфер производительности труда сейчас неразрывно связано с цифровизацией, продолжил он, - такие решения позволяют оптимизировать взаимодействие граждан, бизнеса и государства, открывают огромные возможности для планирования и развития различных отраслей, регионов, городов.

Новый нацпроект "Экономика данных", как напомнил премьер, направлен в том числе на внедрение современных технологий для перехода на электронный документооборот, чтобы оказывать госуслуги проактивно, с максимально быстрым получением результата.