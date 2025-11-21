Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству услуг - РИА Новости, 21.11.2025
14:10 21.11.2025
Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству услуг
Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству услуг
2025
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству услуг

Мишустин призвал ФНС уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал Федеральную налоговую службу уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, отметив, что ФНС активно применяет в своей работе инновационные продукты.
Премьер в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов ФНС с Днем работника налоговых органов и с 35-летием службы. Глава кабмина отметил, что за эти годы ФНС прошла большой путь и накопила уникальный опыт.
"И сейчас вы активно применяете инновационные программные продукты, лучшие инструменты и практики, что позволяет вести единый и прозрачный учет всех налогоплательщиков, обеспечивать своевременный мониторинг поступающих средств, значительно сокращать бумажную отчетность и количество проверок, снижать административную нагрузку на предприятия", - обратился Мишустин к сотрудникам налоговой службы.
Это, по его словам, помогает бизнесу не тратить время на бюрократические процедуры, а людям – легко и удобно взаимодействовать с налоговой службой, проводить платежи, получать в упрощенном порядке вычеты.
"В текущем году этим уже воспользовались более 1,5 миллионов человек, и это высокая оценка вашей деятельности. Особое внимание важно уделять качеству предоставляемых услуг", - подчеркнул Мишустин.
Повышение эффективности всех сфер производительности труда сейчас неразрывно связано с цифровизацией, продолжил он, - такие решения позволяют оптимизировать взаимодействие граждан, бизнеса и государства, открывают огромные возможности для планирования и развития различных отраслей, регионов, городов.
Новый нацпроект "Экономика данных", как напомнил премьер, направлен в том числе на внедрение современных технологий для перехода на электронный документооборот, чтобы оказывать госуслуги проактивно, с максимально быстрым получением результата.
"Сегодня ФНС предоставляет более 70 онлайн-сервисов. Их уже успели оценить свыше 64 миллионов людей, воспользовавшись для этого личным кабинетом", - добавил глава кабмина.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
