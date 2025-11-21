Рейтинг@Mail.ru
21.11.2025
Мишустин призвал постоянно повышать прозрачность налоговой системы России
14:09 21.11.2025
Мишустин призвал постоянно повышать прозрачность налоговой системы России
Мишустин призвал постоянно повышать прозрачность налоговой системы России
2025
Мишустин призвал постоянно повышать прозрачность налоговой системы России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал постоянно повышать прозрачность российской налоговой системы, развивать новые форматы оказания услуг для граждан и компаний.
Об этом премьер сказал в видеообращении к сотрудникам и ветеранам ФНС в День работника налоговых органов.
"Важно постоянно совершенствоваться, повышать прозрачность налоговой системы, развивать новые форматы оказания услуг для граждан и компаний, что будет способствовать достижению национальных целей и укреплению экономики нашей страны", - заявил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин спросил главу ФНС, как идет работа по сбору налогов
Экономика Россия Михаил Мишустин Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
