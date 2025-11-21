Рейтинг@Mail.ru
Мирошник заявил, что Запад может быстро завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
01:53 21.11.2025
Мирошник заявил, что Запад может быстро завершить конфликт на Украине
Мирошник заявил, что Запад может быстро завершить конфликт на Украине
в мире, украина, россия, киев, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник
Мирошник заявил, что Запад может быстро завершить конфликт на Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад может завершить конфликт на Украине за три месяца, если захочет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Я точно понимаю одну вещь: Запад, если пожелает закончить эту войну, он завершит ее за три месяца. На собственных возможностях Киев дольше не протянет", - сказал он в интервью интервью aif.ru.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
12 ноября, 16:32
На этом, вольно или невольно, конфликт будет закончен, указал Мирошник, и украинская сторона будет вынужден сесть за стол переговоров.
"Пока же европейская элита очень сильно заинтересована в продолжении конфликта, так как иначе очень тяжело будет выделить деньги на создание европейской армии и поучаствовать в их распиле. Как только конфликт закончится, им придется отвечать на неприятные вопросы: зачем вы вбрасывали десятки миллиардов евро в заведомо проигрышное предприятие? Поэтому они все прекрасно понимают, что, как только закончится конфликт на территории Украины, им придется уйти на политический покой", - резюмировал он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Вчера, 01:14
 
В миреУкраинаРоссияКиевРодион Мирошник
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
