МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад может завершить конфликт на Украине за три месяца, если захочет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На этом, вольно или невольно, конфликт будет закончен, указал Мирошник, и украинская сторона будет вынужден сесть за стол переговоров.
"Пока же европейская элита очень сильно заинтересована в продолжении конфликта, так как иначе очень тяжело будет выделить деньги на создание европейской армии и поучаствовать в их распиле. Как только конфликт закончится, им придется отвечать на неприятные вопросы: зачем вы вбрасывали десятки миллиардов евро в заведомо проигрышное предприятие? Поэтому они все прекрасно понимают, что, как только закончится конфликт на территории Украины, им придется уйти на политический покой", - резюмировал он.