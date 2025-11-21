В донецкой мечети нашли и обезвредили мины "Лепесток"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники Соборной мечети Донецка обнаружили две противопехотные мины "Лепесток" в кровле культового сооружения при его подготовке к зиме, специалисты уже обезвредили обе опасные находки, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.