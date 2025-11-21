Рейтинг@Mail.ru
В донецкой мечети нашли и обезвредили мины "Лепесток" - РИА Новости, 21.11.2025
17:27 21.11.2025
В донецкой мечети нашли и обезвредили мины "Лепесток"
В донецкой мечети нашли и обезвредили мины "Лепесток"
Сотрудники Соборной мечети Донецка обнаружили две противопехотные мины "Лепесток" в кровле культового сооружения при его подготовке к зиме, специалисты уже... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:27:00+03:00
2025-11-21T17:27:00+03:00
донецкая народная республика
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика, донецк, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В донецкой мечети нашли и обезвредили мины "Лепесток"

В Соборной мечети Донецка нашли и обезвредили две мины "Лепесток"

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "Лепесток"
Мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "Лепесток" . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сотрудники Соборной мечети Донецка обнаружили две противопехотные мины "Лепесток" в кровле культового сооружения при его подготовке к зиме, специалисты уже обезвредили обе опасные находки, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.
"Во время подготовки к зимнему периоду помещения донецкой Соборной мечети "Ахать Джами" в пятницу наши сотрудники в кровле здания обнаружены две мины "Лепесток". Оперативно были вызваны специалисты, которые обезвредили их... Сама мечеть временно не используется в целях безопасности верующих уже несколько лет из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Брагин.
По его словам, для своих религиозных нужд мусульмане ДНР используют помещения, в которых наименее опасно. "Сторож Соборной мечети некоторое время назад получил серьезное ранение из-за противопехотной мины. Поэтому мы не можем рисковать жизнями и здоровьем прихожан. Мечеть откроем, когда будет гарантированная безопасность", - подчеркнул собеседник агентства.
"Ахать Джами" была построена в османском стиле в 1994-1999 годах, это первая мечеть в Донбассе. Она находится в Куйбышевском районе недалеко от донецкого аэропорта, разрушенного в результате боевых действий в 2014-2015 годах.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) нажимного действия "Лепесток" предназначена для повреждения ног - она срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
