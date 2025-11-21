Рейтинг@Mail.ru
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/mintsifra-2056645113.html
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры - РИА Новости, 21.11.2025
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры
Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:41:00+03:00
2025-11-21T16:41:00+03:00
россия
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
https://ria.ru/20251114/kreml-2054971570.html
https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максут шадаев
Россия, Максут Шадаев
Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры

Шадаев: Минцифры почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
14 ноября, 13:13
Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы.
"Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр.
Ранее Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
14 ноября, 12:58
 
РоссияМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала