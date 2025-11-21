Жалоб на период охлаждения сим-карт почти нет, собщили в Минцифры

https://ria.ru/20251121/mintsifra-2056645113.html
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ сейчас почти не получает жалоб на период охлаждения сим-карт, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"У нас очень мало жалоб. То есть в начале, как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля. Смска приходит, ссылка, быстро открываешь - все понятно, все быстро включается", - сказал Шадаев
журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя вопрос о наличии жалоб на период охлаждения сим-карт.
Он отметил, что период охлаждения вводился поэтапно: сначала для иностранных граждан, потом для россиян, которые возвращаются из-за границы.
"Наш противник экспериментирует, и мы тоже последовательно отвечаем. Мне кажется, наши понимают люди, что это делается в целях безопасности. Насколько я понимаю, мера технически себя оправдывает", - добавил министр.
Ранее Минцифры России
сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
В августе Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.