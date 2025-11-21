Минск обещает задержать подозреваемых в теракте в Польше украинцев

МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в совершении теракта в Польше двое граждан Украины в случае установления их местонахождения на территории Белоруссии будут задержаны, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

По словам Варанкова, факт въезда этих двух граждан на территорию Белоруссии подтвержден, проводятся активные розыскные мероприятия.

"В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне", - сказал Варанков.