Минск обещает задержать подозреваемых в теракте в Польше украинцев
Варанков: подозреваемые в теракте в Польше граждане Украины будут задержаны
МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Подозреваемые в совершении теракта в Польше двое граждан Украины в случае установления их местонахождения на территории Белоруссии будут задержаны, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши
16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
. Как заявил премьер Дональд Туск
, причиной повреждения стал взрыв. По данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию
.
По словам Варанкова, факт въезда этих двух граждан на территорию Белоруссии подтвержден, проводятся активные розыскные мероприятия.
"В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне", - сказал Варанков.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу.