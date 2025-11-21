Организатора незаконной миграции в Чебоксарах лишили гражданства России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Организатор незаконной миграции в Чебоксарах лишен российского гражданства, сообщило МВД Чувашии.
Ранее сообщалось, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья, получивший российское гражданство после заключения брака с жительницей Чувашии почти вдвое старше, знакомил одиноких жительниц Чебоксар со своими земляками, помогал собрать документы для регистрации фиктивного брака или оформления отцовства для последующего получения гражданства РФ. В октябре он был осужден на 4 года колонии за организацию незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
"По данному основанию гражданство Российской Федерации осужденному было прекращено, российский паспорт изъят. По отбытии наказания он будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии для последующей депортации под контролем полиции", - говорится в сообщении.