16:15 21.11.2025
Организатора незаконной миграции в Чебоксарах лишили гражданства России
Организатора незаконной миграции в Чебоксарах лишили гражданства России

© РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя – РИА Новости. Организатор незаконной миграции в Чебоксарах лишен российского гражданства, сообщило МВД Чувашии.
Ранее сообщалось, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья, получивший российское гражданство после заключения брака с жительницей Чувашии почти вдвое старше, знакомил одиноких жительниц Чебоксар со своими земляками, помогал собрать документы для регистрации фиктивного брака или оформления отцовства для последующего получения гражданства РФ. В октябре он был осужден на 4 года колонии за организацию незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
"По данному основанию гражданство Российской Федерации осужденному было прекращено, российский паспорт изъят. По отбытии наказания он будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии для последующей депортации под контролем полиции", - говорится в сообщении.
