Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Организованный украинской стороной "продовольственный саммит" носит пропагандистский антироссийский характер, а цель его проведения в настоящее время заключается в попытке киевского режима прикрыть коррупционные махинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, реальные действия Киева, который "цинично атакует приграничные сельхозобъекты в России", а также его "европейских спонсоров, системно подрывающих российские поставки, в том числе гуманитарные, сельхозпродукции и удобрений" говорят об отсутствии у них реального интереса помогать нуждающимся странам.