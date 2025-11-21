Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
20:20 21.11.2025
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
Организованный украинской стороной "продовольственный саммит" носит пропагандистский антироссийский характер, а цель его проведения в настоящее время... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, киев, россия, мария захарова, дело миндича
В мире, Киев, Россия, Мария Захарова, Дело Миндича
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве

Захарова: "продовольственный саммит" в Киеве носит антироссийский характер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Организованный украинской стороной "продовольственный саммит" носит пропагандистский антироссийский характер, а цель его проведения в настоящее время заключается в попытке киевского режима прикрыть коррупционные махинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это исключительно пропагандистский формат с антироссийским подтекстом. На этот раз Киев также использовал мероприятие, чтобы громогласно объявить о трансформации чахнущей инициативы "Зерно с Украины", служившей источником для наполнения преимущественно европейских закромов и карманов киевских коррупционеров, в более "широкую программу" "Продовольствие с Украины", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Киев получает миллиарды за продвижение "антиценностей", заявила Захарова
20 ноября, 16:03
По ее словам, реальные действия Киева, который "цинично атакует приграничные сельхозобъекты в России", а также его "европейских спонсоров, системно подрывающих российские поставки, в том числе гуманитарные, сельхозпродукции и удобрений" говорят об отсутствии у них реального интереса помогать нуждающимся странам.
"Проводимые же в Киеве псевдосаммиты – это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского", - резюмировала Захарова.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно
Вчера, 15:23
 
