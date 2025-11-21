https://ria.ru/20251121/mid-2056704415.html
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
Организованный украинской стороной "продовольственный саммит" носит пропагандистский антироссийский характер, а цель его проведения в настоящее время...
Захарова высказалась о "продовольственном саммите" в Киеве
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Организованный украинской стороной "продовольственный саммит" носит пропагандистский антироссийский характер, а цель его проведения в настоящее время заключается в попытке киевского режима прикрыть коррупционные махинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это исключительно пропагандистский формат с антироссийским подтекстом. На этот раз Киев
также использовал мероприятие, чтобы громогласно объявить о трансформации чахнущей инициативы "Зерно с Украины", служившей источником для наполнения преимущественно европейских закромов и карманов киевских коррупционеров, в более "широкую программу" "Продовольствие с Украины", - сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.
По ее словам, реальные действия Киева, который "цинично атакует приграничные сельхозобъекты в России", а также его "европейских спонсоров, системно подрывающих российские поставки, в том числе гуманитарные, сельхозпродукции и удобрений" говорят об отсутствии у них реального интереса помогать нуждающимся странам.
"Проводимые же в Киеве псевдосаммиты – это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского", - резюмировала Захарова
.