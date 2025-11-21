МИД России отметило важность равного сотрудничества в области мирного атома

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва исходит из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на равных условиях с другими неядерными странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Твердо исходим из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на тех же условиях, что и с другими неядерными государствами, добросовестно исполняющими свои обязательства в рамках ДНЯО. Рассчитываем, что и другие государства будут следовать этой линии", - заявила дипломат.
По ее словам, голосование в Совете управляющих МАГАТЭ по инициативе Германии, Франции, Великобритании и США является "провокационной затеей западного лагеря", а также серьезным ударом по международному доверию к системе гарантий Агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.
"Едва ли очередная антииранская выходка англосаксов и "евродвойки" будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ. Цинично, что инициаторами данной затеи выступили те страны, которые годами нарушали согласованный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и ни во что не ставили резолюцию СБ ООН 2231", - подчеркнула дипломат.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.