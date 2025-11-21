Рейтинг@Mail.ru
МИД России отметило важность равного сотрудничества в области мирного атома
18:03 21.11.2025 (обновлено: 18:26 21.11.2025)
МИД России отметило важность равного сотрудничества в области мирного атома
Москва исходит из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на равных условиях с другими неядерными странами, заявила...
в мире
иран
москва
россия
мария захарова
магатэ
иран
москва
россия
в мире, иран, москва, россия, мария захарова, магатэ
В мире, Иран, Москва, Россия, Мария Захарова, МАГАТЭ
МИД России отметило важность равного сотрудничества в области мирного атома

Захарова: сотрудничать по мирному атому с Ираном необходимо на равных условиях

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва исходит из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на равных условиях с другими неядерными странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Твердо исходим из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на тех же условиях, что и с другими неядерными государствами, добросовестно исполняющими свои обязательства в рамках ДНЯО. Рассчитываем, что и другие государства будут следовать этой линии", - заявила дипломат.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Иран не намерен извлекать уран из-под завалов без соглашения с МАГАТЭ
Вчера, 02:30
По ее словам, голосование в Совете управляющих МАГАТЭ по инициативе Германии, Франции, Великобритании и США является "провокационной затеей западного лагеря", а также серьезным ударом по международному доверию к системе гарантий Агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия.
"Едва ли очередная антииранская выходка англосаксов и "евродвойки" будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ. Цинично, что инициаторами данной затеи выступили те страны, которые годами нарушали согласованный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и ни во что не ставили резолюцию СБ ООН 2231", - подчеркнула дипломат.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
Вчера, 02:33
 
В миреИранМоскваРоссияМария ЗахароваМАГАТЭ
 
 
