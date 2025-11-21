Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 21.11.2025 (обновлено: 16:20 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/mid-2056634622.html
В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга
В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга - РИА Новости, 21.11.2025
В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга
Страны-члены ООН, в том числе Великобритания, "забывают" Устав и приговор Нюрнбергского трибунала под тем предлогом, что это якобы очень редкие документы, это... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:18:00+03:00
2025-11-21T16:20:00+03:00
в мире
великобритания
россия
нюрнберг
григорий лукьянцев
оон
генеральная ассамблея оон
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
https://ria.ru/20251116/lavrov-2055322876.html
https://ria.ru/20251121/oon-2056550360.html
https://ria.ru/20251120/zaharova-2056314128.html
великобритания
россия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_c3d0536a1e0fca9952acdade151718f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, нюрнберг, григорий лукьянцев, оон, генеральная ассамблея оон, нюрнбергский процесс
В мире, Великобритания, Россия, Нюрнберг, Григорий Лукьянцев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нюрнбергский процесс
В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга

Лукьянцев рассказал, как Великобритания и ЕС забывают решения Нюрнберга

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны-члены ООН, в том числе Великобритания, "забывают" Устав и приговор Нюрнбергского трибунала под тем предлогом, что это якобы очень редкие документы, это ведет к фальсификации истории, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
В середине ноября третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52, в том числе и США. Документ вносится РФ и традиционно принимается с 2005 года.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
16 ноября, 18:21
"То, как велись переговоры по этому тексту - хотелось бы всего лишь привести несколько конкретных примеров, которые показывают, насколько глубоко заходят наши оппоненты, оппоненты этой резолюции, в своих стремлениях действительно переписать историю, фальсифицировать отдельные исторические факты, фальсифицировать документы", - заявил Лукьянцев, выступая на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Он подчеркнул, что попытки стран Запада, в частности, Великобритании, "забыть" итоги Нюрнберга начались задолго до 2022 года и начала СВО.
"Представитель Великобритании, который тогда выполнял роль координатора от Европейского союза в переговорах по тексту данной резолюции, нам заявил, что тексты Устава и приговора Нюрнберга настолько редкий документ, что мы, к сожалению, не можем нигде найти их тексты, чтобы проверить, насколько точной является цитата, приводимая российской делегацией и зафиксированная в тексте этой резолюции. Пришлось пойти в библиотеку ООН, найти текст, в том числе изданный в Лондоне, соответствующих документов. Мы сделали копии с титульной страницы, с соответствующих разделов, на которые мы ссылаемся, принесли на консультации", - рассказал Лукьянцев.
Кроме того, британцы утверждали, что в приговоре Нюрнбергского трибунала не упоминаются организация СС и Ваффен СС.
"Потом нам было сказано, что никто не может отыскать в британской делегации, в делегации государств Евросоюза никакие ссылки на то, что подразделения СС и Ваффен СС совершали военные преступления, преступления против человечности... Дальше нам было сказано, что подразделения Ваффен СС якобы выполняли исключительно функции в охране лагерей для военнопленных, опять же не совершали никакие военные преступления, никакие карательные акции. Тогда пришлось сделать копию с соответствующих разделов показаний отдельных свидетелей, в том числе нацистских преступников, где, соответственно, приводились цитаты о том, что в подразделения Ваффен СС набирались в основном на добровольной основе из числа местного населения, и именно поэтому они наилучшим образом подходили для осуществления карательных операций на оккупированной территории", - рассказал дипломат.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД рассказали о голосовании ООН за резолюцию по борьбе с нацизмом
Вчера, 12:21
Все эти заявления представителей стран Запада приходилось парировать с документами в руках.
"Нам было очень интересно услышать наших оппонентов о том, что они совершенно не знают, что такое антигитлеровская коалиция. Они нигде не могут найти соответствующих упоминаний, а самое главное, они не знают, кто в антигитлеровскую коалицию входил. И это нам говорили в том числе делегации государств, которые, собственно, в эту антигитлеровскую коалицию входили", - посетовал дипломат.
В ходе консультаций над этими резолюциями приходилось слышать и более шокирующие высказывания от представителей различных стран-членов ООН.
"Нам было заявлено о том, что никого и никогда нельзя осуждать за то, что они в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистами. Еще одна цитата: что распространение идеи нацизма и сама по себе идеология нацизма... может быть, и являются некими такими отрицательными моментами, но пропаганда соответствующая и распространение соответствующих идей - это суть реализации права на свободу слова", - рассказал Лукьянцев.
Он отметил, что эти заявления являются юридически несостоятельными с точки зрения положений международных договоров в сфере прав человека.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Запад замалчивает тему Нюрнбергского трибунала, заявила Захарова
20 ноября, 14:28
 
В миреВеликобританияРоссияНюрнбергГригорий ЛукьянцевООНГенеральная Ассамблея ООННюрнбергский процесс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала