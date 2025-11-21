В МИД рассказали, как Великобритания и ЕС забывают выводы Нюрнберга

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Страны-члены ООН, в том числе Великобритания, "забывают" Устав и приговор Нюрнбергского трибунала под тем предлогом, что это якобы очень редкие документы, это ведет к фальсификации истории, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В середине ноября третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52, в том числе и США . Документ вносится РФ и традиционно принимается с 2005 года.

"То, как велись переговоры по этому тексту - хотелось бы всего лишь привести несколько конкретных примеров, которые показывают, насколько глубоко заходят наши оппоненты, оппоненты этой резолюции, в своих стремлениях действительно переписать историю, фальсифицировать отдельные исторические факты, фальсифицировать документы", - заявил Лукьянцев , выступая на форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Он подчеркнул, что попытки стран Запада, в частности, Великобритании , "забыть" итоги Нюрнберга начались задолго до 2022 года и начала СВО.

"Представитель Великобритании, который тогда выполнял роль координатора от Европейского союза в переговорах по тексту данной резолюции, нам заявил, что тексты Устава и приговора Нюрнберга настолько редкий документ, что мы, к сожалению, не можем нигде найти их тексты, чтобы проверить, насколько точной является цитата, приводимая российской делегацией и зафиксированная в тексте этой резолюции. Пришлось пойти в библиотеку ООН, найти текст, в том числе изданный в Лондоне , соответствующих документов. Мы сделали копии с титульной страницы, с соответствующих разделов, на которые мы ссылаемся, принесли на консультации", - рассказал Лукьянцев.

Кроме того, британцы утверждали, что в приговоре Нюрнбергского трибунала не упоминаются организация СС и Ваффен СС.

"Потом нам было сказано, что никто не может отыскать в британской делегации, в делегации государств Евросоюза никакие ссылки на то, что подразделения СС и Ваффен СС совершали военные преступления, преступления против человечности... Дальше нам было сказано, что подразделения Ваффен СС якобы выполняли исключительно функции в охране лагерей для военнопленных, опять же не совершали никакие военные преступления, никакие карательные акции. Тогда пришлось сделать копию с соответствующих разделов показаний отдельных свидетелей, в том числе нацистских преступников, где, соответственно, приводились цитаты о том, что в подразделения Ваффен СС набирались в основном на добровольной основе из числа местного населения, и именно поэтому они наилучшим образом подходили для осуществления карательных операций на оккупированной территории", - рассказал дипломат.

Все эти заявления представителей стран Запада приходилось парировать с документами в руках.

"Нам было очень интересно услышать наших оппонентов о том, что они совершенно не знают, что такое антигитлеровская коалиция. Они нигде не могут найти соответствующих упоминаний, а самое главное, они не знают, кто в антигитлеровскую коалицию входил. И это нам говорили в том числе делегации государств, которые, собственно, в эту антигитлеровскую коалицию входили", - посетовал дипломат.

В ходе консультаций над этими резолюциями приходилось слышать и более шокирующие высказывания от представителей различных стран-членов ООН.

"Нам было заявлено о том, что никого и никогда нельзя осуждать за то, что они в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистами. Еще одна цитата: что распространение идеи нацизма и сама по себе идеология нацизма... может быть, и являются некими такими отрицательными моментами, но пропаганда соответствующая и распространение соответствующих идей - это суть реализации права на свободу слова", - рассказал Лукьянцев.

Он отметил, что эти заявления являются юридически несостоятельными с точки зрения положений международных договоров в сфере прав человека.