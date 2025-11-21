Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/mid-2056605408.html
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 21.11.2025
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым, в ходе беседы российская РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:50:00+03:00
2025-11-21T14:50:00+03:00
в мире
киев
россия
азербайджан
михаил галузин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055231418.html
https://ria.ru/20251116/azerbajdzhan-2055289383.html
киев
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, азербайджан, михаил галузин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Азербайджан, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве

МИД выразил сожаление в связи с инцидентом с дипмиссией Азербайджана в Киеве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым, в ходе беседы российская сторона выразила сожаления по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве и сообщила о рассмотрении обращения Баку в этой связи, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым. В ходе беседы отмечено, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах. Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося", - говорится в сообщении.
Повреждения возле посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Источник прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве
15 ноября, 23:33
Там отметили, что по результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot.
"Азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве. При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств", - подчеркнули в сообщении ведовства.
Кроме того, в ходе беседы было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности. В ходе беседы российская сторона также обратила внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева о "повреждении" помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании выпущенной ВСУ ракеты ПВО.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Маршрут Трампа" в Азербайджане почти завершен, заявил Алиев
16 ноября, 13:27
 
В миреКиевРоссияАзербайджанМихаил ГалузинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала