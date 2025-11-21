МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве

"Азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве. При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств", - подчеркнули в сообщении ведовства.