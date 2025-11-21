МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым, в ходе беседы российская сторона выразила сожаления по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве и сообщила о рассмотрении обращения Баку в этой связи, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Мустафаевым. В ходе беседы отмечено, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах. Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося", - говорится в сообщении.
Там отметили, что по результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot.
"Азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве. При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств", - подчеркнули в сообщении ведовства.
Кроме того, в ходе беседы было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности. В ходе беседы российская сторона также обратила внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева о "повреждении" помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании выпущенной ВСУ ракеты ПВО.
