Рейтинг@Mail.ru
Мерц обсудил с Трампом по телефону мирный план США по Украине, пишет Bild - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/merts-2056721223.html
Мерц обсудил с Трампом по телефону мирный план США по Украине, пишет Bild
Мерц обсудил с Трампом по телефону мирный план США по Украине, пишет Bild - РИА Новости, 21.11.2025
Мерц обсудил с Трампом по телефону мирный план США по Украине, пишет Bild
Канцлер Германии Фридрих Мерц первым из лидеров стран ЕС созвонился в пятницу с президентом США Дональдом Трампом и обсудил новый план Соединенных Штатов по... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:32:00+03:00
2025-11-21T22:32:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
фридрих мерц
bild
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021272997_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_66b3383cd1f84049d8e1cae630313184.jpg
https://ria.ru/20251121/merts-2056610309.html
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056614842.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021272997_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9748a2320af850cc2f6ddca9a564dd3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц, bild, евросоюз, большая двадцатка
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Bild, Евросоюз, Большая двадцатка
Мерц обсудил с Трампом по телефону мирный план США по Украине, пишет Bild

Bild: Мерц и Трамп обсудили по телефону мирный план США по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц первым из лидеров стран ЕС созвонился в пятницу с президентом США Дональдом Трампом и обсудил новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, пишет издание Bild со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.
"Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор", — цитирует издание Корнелиуса. По его словам, во время беседы были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мерц обсудил с лидерами ЕС ответ на план США, сообщил Bloomberg
Вчера, 15:06
Разговор, в котором речь шла о плане из 28 пунктов по прекращению конфликта на Украине, длился четверть часа. "Теперь Мерц проинформирует европейских партнёров о его содержании", — добавил Корнелиус.
По его словам, данный разговор и сам план скорее всего станут темой для обсуждения на грядущем саммите G20 в Южной Африке.
Таким образом, как отмечает Bild, Мерц стал первым европейским партнёром Украины, который обсудил план с Трампом. До этого, в пятницу, он провёл весь день в разговорах с другими европейскими лидерами, обсуждая план Трампа, уточняет издание.
В Белом доме заявили ранее, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мерц, Макрон и Стармер провели разговор с Зеленским
Вчера, 15:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампФридрих МерцBildЕвросоюзБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала