Мерц обсудил с лидерами ЕС ответ на план США, сообщил Bloomberg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил плановое мероприятие, чтобы присоединиться в пятницу к телефонному разговору с другими европейскими лидерами для обсуждения американского плана по мирному урегулированию на Украине, сообщает агентство Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил плановое мероприятие, чтобы присоединиться в пятницу к телефонному разговору с другими европейскими лидерами для обсуждения американского плана по мирному урегулированию на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Мерц должен был посетить школу в Берлине в пятницу утром, но изменил свои планы, чтобы сформулировать ответ на план США и России", - говорится в материале.

При этом агентство не уточнило, кто из европейских лидеров участвует в этом разговоре.

Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что новый план США по мирному урегулированию на Украине вызывает беспокойство в немецкой канцелярии. По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется для него "неприемлемым результатом".

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ранее заявил, что в Европе знали о подготовке США мирного плана по Украине и участвуют в этом процессе. Вместе с тем немецкий министр отказался раскрыть какие-либо подробности обсуждения плана с американской стороной, отметив лишь, что оно носит конструктивный характер.

Ранее газета Bild сообщила, что власти Германии намерены оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине и готовят дипломатические контрмеры.

Издание Politico в свою очередь сообщило, что Евросоюз активно работает над недопущением заключения соглашения в пользу России.

Газета Wall Street Journal утверждает со ссылкой на информированные источники, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение. Как пишет газета, европейцы пытаются убедить Украину поддержать свой пан, который, по их мнению, разработан с учетом более выгодных для Киева условий.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле . Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.