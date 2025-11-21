Рейтинг@Mail.ru
Мерц проведет телефонные переговоры с Трампом и Зеленским, пишет Bild - РИА Новости, 21.11.2025
13:52 21.11.2025
Мерц проведет телефонные переговоры с Трампом и Зеленским, пишет Bild
в мире
сша
украина
россия
фридрих мерц
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире, сша, украина, россия, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Мерц проведет телефонные переговоры с Трампом и Зеленским, пишет Bild

Bild: Мерц в пятницу проведет телефонные переговоры с Трампом и Зеленским

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в пятницу проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Мерц отменил плановое мероприятие, чтобы присоединиться в пятницу к телефонному разговору с другими европейскими лидерами для обсуждения американского плана по мирному урегулированию на Украине. При этом агентство не уточнило, кто из европейских лидеров участвует в этом разговоре.
"Мерц проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и... Владимиром Зеленским", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
