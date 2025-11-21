Рейтинг@Mail.ru
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек - РИА Новости, 21.11.2025
04:23 21.11.2025
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек
Новый протестный марш в Мехико, объявленный анонимными организаторами как продолжение так называемого "марша поколения Z", собрал в четверг лишь несколько сотен РИА Новости, 21.11.2025
2025
в мире, мексика, мичоакан, мехико (штат), клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Мичоакан, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек

Второй марш "поколения Z" в Мехико вышел малочисленным и был остановлен полицией

Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Новый протестный марш в Мехико, объявленный анонимными организаторами как продолжение так называемого "марша поколения Z", собрал в четверг лишь несколько сотен человек и был остановлен полицейскими кордонами в квартале от центральной площади Сокало, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я здесь главным образом потому, что мой внук умер из-за отсутствия лекарств от лейкемии. Этого я им никогда не прощу. И я должна защищать молодёжь - наше настоящее, и моих будущих внуков, потому что они не могут жить в такой жестокой Мексике", - рассказала агентству участница марша Магали Гарсия.
Несмотря на заявленный молодёжный характер новой протестной акции, основную часть собравшихся составляли люди среднего и пожилого возраста. При этом их лозунги, перебивая друг друга, заметно расходились по смыслу: одни выступали против президента Клаудии Шейнбаум и правящего движения Morena, другие критиковали разные партии сразу, третьи повторяли тезис о "наркогосударстве".
Колонна стартовала на проспекте Реформы, где собрались порядка 2 сотен участников, и на полпути к центральной площади встретила первый полицейский кордон. Одновременно с этим маршем во встречном направлении от президентского дворца к монументу Революции проходил парад по случаю 115-летия мексиканской революции, поэтому протестующим в течение полутора часов пришлось ждать разрешения продолжить движение.
Участники немногочисленного марша во время этой остановки охотно общались с журналистами. Девушка Мириам путано заявила корреспонденту агентства, что пришла "за Карлоса Мансо", называя его мэром штата Мичоакан. Мансо, которого убил малолетний киллер в начале ноября во время празднования Дня мертвых, был мэром муниципалитета Уруапан, и Мириам уверенно связала его гибель с борьбой против наркокартелей, обвинив в этом лично президента Клаудию Шейнбаум.
"Он действительно боролся с наркоторговцами и приносил своему народу справедливость. И это не понравилось президенту, поэтому его, к сожалению, в ноябре велели убить. Есть ещё много причин, почему мы хотим отстранить Клаудию Шейнбаум от власти, потому что то, что происходит в правительстве Мексики - это наркогосударство", - сказала Мириам.
После сигнала от городских властей полиция позволила манифестантам продолжить движение в сторону президентского дворца, однако в квартале от центральной площади Сокало путь им вновь перекрыли несколько линий оцепления. Представители правительства сообщили на месте, что доступ на Сокало будет закрыт еще три часа, до 18.00, после чего акция завершилась: спустя 15-20 минут после остановки большинство людей мирно разошлись, не настаивая на том, чтобы пройти ко дворцу.
Анонимный аккаунт мексиканского "Поколения Z" в соцсети Х, который продвигал прошедшие марши, опубликовал фото полицейских кордонов, заявив, что правительство боится протестующих. Не дожидаясь конца манифестации, он опубликовал новый призыв к общенациональному маршу протеста в Мексике 14 декабря.
Президент Клаудия Шейнбаум ранее заявляла, что первая акция "поколения Z" 15 ноября была организована оппозицией и сопровождалась действиями подготовленной группы, целью которой было спровоцировать столкновения ради внимания СМИ. Она указала, что большинство участников протеста не были молодёжью, и что среди них были те же лица, что и на предыдущих акциях оппозиции. По данным правительства, речь идёт не о стихийном недовольстве, а о целенаправленной кампании по дезинформации и политической поляризации.
Генеральная прокуратура Мехико по итогам протестов 15 ноября, которые завершились столкновением радикалов и правоохранителей, задержала 29 человек. В их отношении открыты 19 расследований по статьям о покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, грабеже, ущербе имуществу и сопротивлении властям. По информации прокуратуры, во время беспорядков пострадали 84 полицейских и четверо участников акции. Следствие собирает видеоматериалы и показания очевидцев для установления персональной ответственности.
