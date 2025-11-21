Рейтинг@Mail.ru
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию
06:31 21.11.2025 (обновлено: 13:45 21.11.2025)
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию - РИА Новости, 21.11.2025
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил РИА Новости, РИА Новости, 21.11.2025
Медведчук рассказал, о чем мечтают украинцы, уехавшие в Россию

Медведчук: уехавшие в Россию украинцы мечтают о воссоединении двух стран

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил РИА Новости, что украинцы, которые переехали в Россию, мечтают не о возвращении на Украину, а чтобы оставшиеся жители страны стали частью России.
"Я очень сомневаюсь в том, что те, которые выехали в Россию, вернутся в Украину. Я думаю, они больше хотят и мечтают о том, чтобы оставшиеся украинцы тоже вошли в состав России", — сказал Медведчук, говоря о возможном возвращении на территорию Украины покинувших страну граждан.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Запад использовал Украину как таран против России, заявил Медведчук
19 ноября, 14:18
 
