И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
10:17 21.11.2025 (обновлено: 15:51 21.11.2025)
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор - РИА Новости, 21.11.2025
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, слушая обвинительный приговор по делу о взяточничестве, пил кофе, а дослушав,... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
республика башкортостан
Обвинительный приговор Марзаеву
И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев пил кофе и аплодировал, слушая обвинительный приговор УФА, 21 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, слушая обвинительный приговор по делу о взяточничестве, пил кофе, а дослушав, зааплодировал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
происшествия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев зааплодировал после вынесения приговора

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, слушая обвинительный приговор по делу о взяточничестве, пил кофе, а дослушав, зааплодировал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
Слушая приговор, Марзаев был спокоен и пил кофе. Когда судья завершил чтение, он демонстративно зааплодировал.
Ранее гособвинение просило суд приговорить его к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 560 миллионов рублей. Марзаев в последнем слове заявил, что посвятит жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и поквитаться с обидчиками.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
