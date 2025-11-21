И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, слушая обвинительный приговор по делу о взяточничестве, пил кофе, а дослушав, зааплодировал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан . У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае , несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.

Слушая приговор, Марзаев был спокоен и пил кофе. Когда судья завершил чтение, он демонстративно зааплодировал.

Ранее гособвинение просило суд приговорить его к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 560 миллионов рублей. Марзаев в последнем слове заявил, что посвятит жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и поквитаться с обидчиками.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.