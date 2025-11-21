Рейтинг@Mail.ru
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 21.11.2025
10:59 21.11.2025 (обновлено: 20:02 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/malinen-2056529891.html
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 21.11.2025
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе
Заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивило профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, франция, москва, нато
В мире, Россия, Франция, Москва, НАТО
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе

Малинен назвал французского генерала Мандона ненормальным после слов о России

© AP Photo / Benoit TessierНачальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивило профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы.
Французский флаг во время учений - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава МО Франции объяснила слова главы Генштаба о готовности терять детей
20 ноября, 18:02
"Эти люди — совершенно ненормальные", — говорится в публикации.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Ради Зеленского". Французы жестко ответили главе Генштаба на слова о войне
20 ноября, 17:25
 
