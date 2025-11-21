МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивило профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне генерал заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны Москвы.
"Эти люди — совершенно ненормальные", — говорится в публикации.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.