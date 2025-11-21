В Калининграде прокомментировали остановку Литвой транзита грузов "Лукойла"

КАЛИНИНГРАД, 21 окт – РИА Новости. Остановка Литвой транзита грузов "Лукойла" не повлияет на поставки топлива в Калининградскую область, сейчас грузы и в том числе топливо доставляются в регион морем, сообщил РИА Новости в областном министерстве инфраструктуры.
В пятницу Sputnik Литва сообщил со ссылкой на заявление государственной группы "Литовские железные дороги" (ЛЖД), что транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область будет заблокирован. После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов "Лукойла" (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится.
"На жителях Калининградской области блокировка транзита не отразится. Большинство грузов – в том числе и топливо доставляются в регион паромами, морем", - сказали в министерстве.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.