В Калининграде прокомментировали остановку Литвой транзита грузов "Лукойла"

КАЛИНИНГРАД, 21 окт – РИА Новости. Остановка Литвой транзита грузов "Лукойла" не повлияет на поставки топлива в Калининградскую область, сейчас грузы и в том числе топливо доставляются в регион морем, сообщил РИА Новости в областном министерстве инфраструктуры.