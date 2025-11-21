Рейтинг@Mail.ru
"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым - РИА Новости, 21.11.2025
"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым
"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым

Лукашенко призвал белорусских ученых работать на благо страны без понтов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых работать на благо страны без понтов и амбиций, передает агентство Белта.
"Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет. Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лукашенко заявил, что никто не обвинит его во взяточничестве
20 ноября, 14:18
Глава государства подчеркнул, что сейчас важна не только стратегия, но и тактика. "Время конкретных дел. Потому что время выбрало нас. И за нас никто это не сделает. Мы не можем это "наследство" (нерешенные вопросы - ред.) оставить нашим детям", - подчеркнул президент.
Он также рассказал, что накануне совещания ему передали несколько аналитических записок, и везде говорится о необходимости повышения статуса ученого. В связи с этим Лукашенко обозначил свою принципиальную позицию по данному вопросу. "Хочу у вас спросить о статусе ученого. Вы от меня хотите, чтобы я ваш статус повысил? Вы задумайтесь, как я, над этим. Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы", - отметил глава государства.
Лукашенко задал прямой вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Белоруссию? "Это не только ко мне вопрос, но и к вам - статус ученого. Запомните, не повысите его - никакого у вас статуса не будет. Статус - не зарплата и деньги. Это ваш уровень как ученого. Поэтому статус ученого ищите в себе", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лукашенко обратился к Зеленскому с мрачным предупреждением
20 ноября, 13:02
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
