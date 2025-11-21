"Без амбиций и понтов". Лукашенко обратился с призывом к белорусским ученым

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских ученых работать на благо страны без понтов и амбиций, передает агентство Белта.

"Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет. Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут", - приводит агентство слова Лукашенко , которые он произнес на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Белоруссии

Глава государства подчеркнул, что сейчас важна не только стратегия, но и тактика. "Время конкретных дел. Потому что время выбрало нас. И за нас никто это не сделает. Мы не можем это "наследство" (нерешенные вопросы - ред.) оставить нашим детям", - подчеркнул президент.

Он также рассказал, что накануне совещания ему передали несколько аналитических записок, и везде говорится о необходимости повышения статуса ученого. В связи с этим Лукашенко обозначил свою принципиальную позицию по данному вопросу. "Хочу у вас спросить о статусе ученого. Вы от меня хотите, чтобы я ваш статус повысил? Вы задумайтесь, как я, над этим. Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы", - отметил глава государства.