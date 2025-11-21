https://ria.ru/20251121/kurs-2056523566.html
Курс доллара опустился ниже 79 рублей
Курс доллара опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 21.11.2025
Курс доллара опустился ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 79 рублей, впервые с 29 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:33:00+03:00
2025-11-21T10:33:00+03:00
2025-11-21T10:33:00+03:00
экономика
московская биржа
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848400620_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_b90ba0b252964867e3f1d1e735f1a1e4.jpg
https://ria.ru/20251117/ekonomika-2055549314.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848400620_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_73fe7590e1e91f54847b62ee81a64b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара опустился ниже 79 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 руб впервые с 29 октября
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 79 рублей, впервые с 29 октября, следует из данных торгов.
К 10.21 мск курс доллара падает на 1,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,49 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже
летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.