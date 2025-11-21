Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга

Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую группу инвалидности, устроился на работу в службу доставки. Главной целью Александра было накопить на квартиру. О непростой судьбе мужчины, его мужестве, а также пути к мечте – в сюжете РИА Новости.