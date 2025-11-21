Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую группу инвалидности, устроился на работу в службу доставки. Главной целью Александра было накопить на квартиру. О непростой судьбе мужчины, его мужестве, а также пути к мечте – в сюжете РИА Новости.
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга
2025-11-21T21:04:00+03:00
