21:04 21.11.2025
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга
Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T21:04:00+03:00
2025-11-21T21:04:00+03:00
происшествия
екатеринбург
видео
екатеринбург
2025
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга
Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую группу инвалидности, устроился на работу в службу доставки. Главной целью Александра было накопить на квартиру. О непростой судьбе мужчины, его мужестве, а также пути к мечте – в сюжете РИА Новости.
2025-11-21T21:04
происшествия, екатеринбург, видео
Происшествия, Екатеринбург, Видео
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга
Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую группу инвалидности, устроился на работу в службу доставки. Главной целью Александра было накопить на квартиру. О непростой судьбе мужчины, его мужестве, а также пути к мечте – в сюжете РИА Новости.
2025-11-21T21:04
Ослеп, но не сдался: история курьера из Екатеринбурга

Александр Макаров потерял зрение после того, как был избит уличными хулиганами. Трагедия не стала для него приговором. Он не отчаялся и, несмотря на первую группу инвалидности, устроился на работу в службу доставки. Главной целью Александра было накопить на квартиру. О непростой судьбе мужчины, его мужестве, а также пути к мечте – в сюжете РИА Новости.
 
ПроисшествияЕкатеринбургВидео
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала