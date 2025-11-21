Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения группировки "Запад" в ходе многомесячных боев полностью освободили Купянск Харьковской области. Военнослужащие противника были уничтожены или взяты в плен. Контроль над городом открывает для российской армии широкие возможности для дальнейших действий. О том, что произойдет дальше, — в материале РИА Новости.
Комплексное взаимодействие
"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину на совещании в одном из пунктов управления группировки.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденном Купянске
Российские военные в освобожденном Купянске
Купянск третий раз за время СВО переходит из рук в руки. Российские войска с минимальным сопротивлением со стороны противника заняли город еще в феврале 2022-го. В сентябре пришлось его оставить. И теперь, два года спустя, этот стратегически важный населенный пункт вновь под бело-сине-красный флагом.
Наступали на Купянск с начала года. В ходе упорных боев российские войска вступили в город с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, продолжили движение. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. Это лишило противника важной логистической артерии, по которой снабжался гарнизон, — железную дорогу на Великий Бурлук.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
Военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
Части и соединения "Запада" заблокировали в Купянске крупную группировку ВСУ с севера и запада. С востока они были прижаты к реке. Таким образом, к концу сентября у противника остались лишь две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен. Несмотря на ожесточенное сопротивление элитных частей — националистов из отряда "Фрайкор", боевиков так называемого российского добровольческого корпуса и спецназа ГУР, к ноябрю эти трассы перерезали.
Как неоднократно подчеркивали в Минобороны, успеху способствовало комплексное взаимодействие различных сил — штурмовых групп, разведчиков, операторов БПЛА, специалистов РЭБ и РЭР. Огневое поражение наносили в едином разведывательно-ударном контуре.
Снова по трубе
Особую роль сыграла тактика "подземного десанта": штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. При этом они пользовались специальным оборудованием, позволяющим передвигаться таким способом с достаточно высокой скоростью. Это уже третий вариант операции "Поток", реализованный российской армией, что признает и противник. Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей.
Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Врага застигли врасплох, зашли в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, возможности которой на Украине очень широки, поскольку там много крупных газовых магистралей.
Закрепившись в застройке и дождавшись подкрепления, штурмовики приступили к зачистке. Оборону противника рассекли и последовательно подавляли изолированные очаги сопротивления. Украинские военные оказались в безвыходном положении. По словам участников купянской операции, ВСУ превратили город в мощный укрепленный район. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей. Однако недостаток снабжения, а также постоянные удары дронов и авиации пошатнули боевой дух вэсэушников. Они все чаще сдавались в плен.
Важный плацдарм
Потеря Купянска больно ударит по киевскому режиму. Этот город — важный логистический центр, железнодорожный узел (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный). Тут пересекаются и автомобильные трассы — Т-2109 и Р-07. Через Купянск снабжалась вся группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол, контролировавшая восточную часть Харьковской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Город расположен очень выгодно для обороны. Правобережная часть находится на возвышенности, позволяя держать под огнем окрестности, река и ее пойма — естественный рубеж. Теперь подразделениям "Запада" на Харьковщине станет попроще. Весь правый (западный) берег реки Оскол от Купянска и до границы с Россией — под контролем российской армии.
Как отмечают в Минобороны, открывается перспектива дальнейшего наступления вглубь Харьковской области — в частности, на Изюм и Чугуев. А также на Волчанск с юга — навстречу группировке "Север". Можно продвигаться и по стратегически важной дороге к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ городов в Донбассе.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Кроме того, Купянск — подходящий плацдарм для наступления на Волхов Яр, и с этого рубежа — на Балаклею с севера.
В канун зимней кампании российской армии удалось занять крупный город. Это не только дает тактические и стратегические преимущества, но и серьезно бьет по моральному духу солдат противника.