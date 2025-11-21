Рейтинг@Mail.ru
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 21.11.2025 (обновлено: 15:50 21.11.2025)
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Подразделения группировки "Запад" в ходе многомесячных боев полностью освободили Купянск Харьковской области. Военнослужащие противника были уничтожены или... РИА Новости, 21.11.2025
Андрей Коц
Андрей Коц
РИА Новости
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, славянск, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Славянск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения группировки "Запад" в ходе многомесячных боев полностью освободили Купянск Харьковской области. Военнослужащие противника были уничтожены или взяты в плен. Контроль над городом открывает для российской армии широкие возможности для дальнейших действий. О том, что произойдет дальше, — в материале РИА Новости.

Комплексное взаимодействие

"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину на совещании в одном из пунктов управления группировки.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденном Купянске
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военные в освобожденном Купянске
Купянск третий раз за время СВО переходит из рук в руки. Российские войска с минимальным сопротивлением со стороны противника заняли город еще в феврале 2022-го. В сентябре пришлось его оставить. И теперь, два года спустя, этот стратегически важный населенный пункт вновь под бело-сине-красный флагом.
Наступали на Купянск с начала года. В ходе упорных боев российские войска вступили в город с востока, форсировали Оскол севернее и создали плацдарм в районе Двуречной. Закрепившись и подтянув силы, продолжили движение. В июне взяли Московку — северо-западный пригород. Это лишило противника важной логистической артерии, по которой снабжался гарнизон, — железную дорогу на Великий Бурлук.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
Части и соединения "Запада" заблокировали в Купянске крупную группировку ВСУ с севера и запада. С востока они были прижаты к реке. Таким образом, к концу сентября у противника остались лишь две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен. Несмотря на ожесточенное сопротивление элитных частей — националистов из отряда "Фрайкор", боевиков так называемого российского добровольческого корпуса и спецназа ГУР, к ноябрю эти трассы перерезали.
Как неоднократно подчеркивали в Минобороны, успеху способствовало комплексное взаимодействие различных сил — штурмовых групп, разведчиков, операторов БПЛА, специалистов РЭБ и РЭР. Огневое поражение наносили в едином разведывательно-ударном контуре.

Снова по трубе

Особую роль сыграла тактика "подземного десанта": штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. При этом они пользовались специальным оборудованием, позволяющим передвигаться таким способом с достаточно высокой скоростью. Это уже третий вариант операции "Поток", реализованный российской армией, что признает и противник. Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей.
Очевидно, эта тактика опять себя оправдала. Врага застигли врасплох, зашли в тыл в обход основных узлов обороны. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, возможности которой на Украине очень широки, поскольку там много крупных газовых магистралей.
Закрепившись в застройке и дождавшись подкрепления, штурмовики приступили к зачистке. Оборону противника рассекли и последовательно подавляли изолированные очаги сопротивления. Украинские военные оказались в безвыходном положении. По словам участников купянской операции, ВСУ превратили город в мощный укрепленный район. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей. Однако недостаток снабжения, а также постоянные удары дронов и авиации пошатнули боевой дух вэсэушников. Они все чаще сдавались в плен.

Важный плацдарм

Потеря Купянска больно ударит по киевскому режиму. Этот город — важный логистический центр, железнодорожный узел (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный). Тут пересекаются и автомобильные трассы — Т-2109 и Р-07. Через Купянск снабжалась вся группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол, контролировавшая восточную часть Харьковской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Город расположен очень выгодно для обороны. Правобережная часть находится на возвышенности, позволяя держать под огнем окрестности, река и ее пойма — естественный рубеж. Теперь подразделениям "Запада" на Харьковщине станет попроще. Весь правый (западный) берег реки Оскол от Купянска и до границы с Россией — под контролем российской армии.
Как отмечают в Минобороны, открывается перспектива дальнейшего наступления вглубь Харьковской области — в частности, на Изюм и Чугуев. А также на Волчанск с юга — навстречу группировке "Север". Можно продвигаться и по стратегически важной дороге к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для ВСУ городов в Донбассе.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Кроме того, Купянск — подходящий плацдарм для наступления на Волхов Яр, и с этого рубежа — на Балаклею с севера.
В канун зимней кампании российской армии удалось занять крупный город. Это не только дает тактические и стратегические преимущества, но и серьезно бьет по моральному духу солдат противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСлавянскВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
