Рейтинг@Mail.ru
Российские военные развернули флаги в Купянске - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 21.11.2025 (обновлено: 13:41 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056576457.html
Российские военные развернули флаги в Купянске
Российские военные развернули флаги в Купянске - РИА Новости, 21.11.2025
Российские военные развернули флаги в Купянске
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны​ РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:40:00+03:00
2025-11-21T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056627833_0:0:1877:1056_1920x0_80_0_0_52a6f29f4cf832ce24b4de05f250f280.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения Купянска
Кадры освобождения Купянска.
2025-11-21T13:40
true
PT2M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056627833_272:0:1680:1056_1920x0_80_0_0_70a25864edb95c5db245470b0be20dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные развернули флаги в Купянске

Российские военные развернули флаги в освобожденном Купянске

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные в освобожденном Купянске
Российские военные в освобожденном Купянске - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военные в освобожденном Купянске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны​ РФ.
На опубликованных кадрах показано, как бойцы ВС РФ стоят с государственными флагами России в освобождённом городе.
Также демонстрируются кадры боёв за населённый пункт - показаны взрывы в городе, уничтожение бронетехники, в том числе танков, и личного состава ВСУ. Кроме того, видны штурмовые действия российских бойцов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала