https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056576457.html
Российские военные развернули флаги в Купянске
Российские военные развернули флаги в Купянске - РИА Новости, 21.11.2025
Российские военные развернули флаги в Купянске
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в освобождённом Купянске в Харьковской области, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:40:00+03:00
2025-11-21T13:40:00+03:00
2025-11-21T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056627833_0:0:1877:1056_1920x0_80_0_0_52a6f29f4cf832ce24b4de05f250f280.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056627833_272:0:1680:1056_1920x0_80_0_0_70a25864edb95c5db245470b0be20dfc.jpg
Кадры освобождения Купянска
Кадры освобождения Купянска.
2025-11-21T13:40
true
PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные развернули флаги в Купянске
Российские военные развернули флаги в освобожденном Купянске