Группировка "Запад" освободила Купянск
Группировка "Запад" освободила Купянск - РИА Новости, 21.11.2025
Группировка "Запад" освободила Купянск
Российская группировка "Запад" освободила Купянск, продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:23:00+03:00
2025-11-21T13:23:00+03:00
2025-11-21T23:43:00+03:00
